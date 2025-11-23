Lite in strada fra stranieri in Zona Industriale nella notte: due feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Momenti di paura e tensione ieri sera intorno a mezzanotte in via Foscolo a Caldogno, in Zona Industriale: Sarebbero state una cinquantina le persone presenti, due quelle coinvolte e rimaste ferite.

Via Foscolo è una laterale senza uscita di via Fogazzaro, una strada di un centinaio di metri in mezzo ai capannoni. Ancora in corso la ricostruzione di quanto accaduto. Quello che è noto è che all’arrivo massiccio delle forze dell’ordine in molti di quelli che avevano assistito si sarebbero dati alla fuga.

Sul posto sono intervenute due ambulanze: due le persone, infatti, rimaste ferite. Sul fatto stanno indagando i carabinieri, che al momento starebbero procedento per lite e non per rissa (che presuppone il coinvolgimento diretto di più di tre persone).

Dei due feriti, quello più grave è stato soccorso dopo aver preso in testa una bottigliata ed è stato portato in ospedale con un codice giallo di media gravita. L’altra ha riportato delle contusioni ed è stato trasferito pure in ospedale a Vicenza ma con codice verde e quindi con ferite più lievi.

Notizia in aggiornamento



