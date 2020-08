Carambola a tre sulla Regionale: coinvolti camion, scooter e un’auto. C’è un ferito grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un autoarticolato, una vettura e uno scooter sono i tre veicoli stradali coinvolti a metà pomeriggio di venerdì in un incidente con gravissime conseguenze per il conducente del mezzo a due ruote, ora ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in rianimazione.

Un altro ferito proviene dall’automobile fortemente danneggiata, dove sui sedili posteriori viaggiavano due minori, usciti indenni dallo scontro avvenuto in territorio di Bolzano Vicentino, così come il camionista al volante di Volvo di grossa portata.

L’incidente è stato segnalato alle forze dell’ordine e al 118 intorno alle 15.30 di oggi, lungo la Strada Regionale 53 all’altezza con lo svincolo per la località padovana oltreconfine di San Pietro in Gù. Il primo impatto si sarebbe verificato dopo il cambio di direzione improvviso di una Chevrolet che da Vicenza era diretta verso Treviso, che avrebbe invaso la carreggiata opposta urtando sul lato il tir che viaggiava in direzione opposta. A causa dell’impatto di striscio si è verificato lo scoppio di uno pneumatico del mezzo pesante, mentre alle spalle dello stesso giungeva un motociclo di marca Bmw che si è trovato l’imponente ostacolo di fronte, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Il bilancio consta di un ferito ricoverato in pronto soccorso con lesioni comunque non preoccupanti ma anche di un 63enne vicentino in pericolo di vita. Nel primo caso di tratta di R.Z., 66 anni residente a Chioggia nel Veneziano, al volante dell’auto che avrebbe – il condizionale è legato ai rilievi degli agenti di polizia locale – dato origine allo scontro multiplo. Si tratta di un nonno che trasportava due nipoti: una distrazione oppure non è da escludere un malore gli avrebbero fatto perdere il controllo della Chevrolet. Il camionista 57enne di nazionalità slovacca che procedeva nel senso opposto (J.M. le iniziali) a sua volta non ha potuto evitare l’urto laterale, con l’aggravarsi della situazione a causa della gomma scoppiata che ha reso ingovernabile il tir.

Il conducente del motociclo, G.N., uomo 63enne di Lonigo, è stato soccorso da ambulanza medicalizzata del 118, per poi trasportato all’ospedale di Vicenza dove è stato ricoverato nel reparto rianimazione, con prognosi riservata. A causa dello sversamento di una notevole quantità di gasolio persa dall’autoarticolato a seguito della rottura del serbatoio, veniva fatto intervenire personale specializzato della Società Sicurezza e Ambiente. La circolazione stradale, pertanto, non è stata ancora ripristinata. Sul posto ben quattro pattuglie del polizia locale nordest vicentino, per i rilievi del sinistro e la regolazione del traffico.