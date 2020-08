Colto da malore mentre sale i 4.444 gradini della Calà del Sasso. Soccorso un 53enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Secondo intervento nei pressi della stessa località molto frequentata da escursionisti di tutto il Veneto, in pochi giorni, in territorio altopianese. Alle 12.30 circa il soccorso alpino di Asiago è stato allertato per un malore occorso a un uomo lungo la Calà del Sasso, il sentiero di 4.444 scalini che da Valstagna sale a località “Sasso” di Asiago.

Due coppie di amici lo stavano infatti salendo, quando uno dei due uomini, P.P., 53 anni, di Chioggia (Venezia), era stato colto da dolori al petto. Cinque soccorritori hanno raggiunto il personale sanitario dell’ambulanza medica di Asiago già sul posto, a circa metà del percorso, che stava valutando i parametri dell’escursionista.

Poiché per trasportarlo fino in cima alla salita in barella ci sarebbe voluta circa un’ora, messe a disposizione le coordinate Gps del luogo a 800 metri di quota, è intervenuto l‘elicottero di Treviso Emergenza, che ha sbarcato in un punto vicino medico e tecnico di elisoccorso, scesi poi avvalendosi della corda fissa posizionata dai soccorritori. Preso in carico, l’uomo è stato imbarellato e, dopo che la squadra ha ampliato con la motosega il varco per facilitare il recupero, è stato issato a bordo con un verricello di una trentina di metri, per essere poi trasportato all’ospedale di Bassano del Grappa per le valutazioni del caso. Non si conoscono le sue attuali condizioni di salute.

Mercoledì scorso, invece, un team di soccorso si era messo in marcia per prestare aiuto a due giovani padovane, smarritesi tra sentieri, boschi e mulattiere dopo aver completato il percorso storico paesaggistico, sulla via del ritorno. Nessuna di loro, spossatezza a parte, aveva avuto bisogno di cure mediche.