Statale Postumia: auto si schianta su una cabina del gas e su un bar. Chiusa per ore la statale

Schianto nella notte a Bolzano Vicentino in prossimità del bar “Baracchino”: un’auto è uscita di strada urtando con violenza una cabina di media pressione del gas.

L’uscita di strada è avvenuta attorno alle 3.30 di notte di lunedì 16 febbraio: il conducente ha perso il controllo del veicolo che ha urtato la cabina e finendo la propria corsa sulle serrande dell’attività commerciale.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Vicenza, che hanno chiuso la strada statale 53 Postumia per il tempo necessario ai tecnici del gas di ripristinare l’impianto così da poter mettere in sicurezza l’area e il veicolo. Le cause dell’uscita di strada sono al vaglio dei tecnici. Le operazioni di ripristino della sicurezza sono terminate dopo l’alba.

