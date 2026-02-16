Calcio, finisce in parità tra Napoli e Roma. Azzurri a -3 dal Milan

Si chiude senza vincitori il posticipo domenicale del venticinquesimo turno di Serie A che ha visto sfidarsi Napoli e Roma. Finisce 2 a 2 la sfida del Maradona, con ritmi alti in avvio e al 7’ gli ospiti che stappano subito la partita: transizione rapida sulla destra, con Zaragoza che apparecchia per la zampata del solito Malen. Quando i giallorossi pensavano di aver chiuso avanti la prima frazione di gara arriva però il pareggio del Napoli: tiro dalla distanza di Spinazzola che beffa Svilar anche grazie a una deviazione di Pisilli, per l’1-1 al 40’. Nella ripresa la formazione allenata da Gasperini torna avanti: fiammata di Wesley sulla sinistra, travolto poi in area di rigore da Rrahmani. Dal dischetto Malen non sbaglia e fa 2-1 al 71’. Ma la partita non è finita perché all’82’ il neoentrato Alisson Santos fulmina Svilar con un destro secco da fuori area, per il definitivo 2-2. Il Napoli sale a 50 punti, a -3 dal Milan. Roma a quota 47, sempre a -3 dai partenopei e a +1 sulla Juventus.

Il Napoli si mette in tasca un punto, che lo allontana definitivamente dalla corsa scudetto, ma che permette agli azzurri di fare un passetto in avanti nella corsa alla Champions League visto lo stop della Juve a San Siro. Alla fine Antonio Conte vede il bicchiere mezzo pieno. Parlando a Dazn, il tecnico leccese ha ammesso che “Rimontare la Roma due volte non era semplice, penso che ai punti avremmo meritato noi. Direi che è stata una bella partita, è stata una gara divertente, inglese, dobbiamo continuare a costruire il futuro dopo queste 13 partite, in quale competizione europea andremo a qualificarci. Stiamo andando oltre gli ostacoli”.



Dall’altra parte c’è un Gasperini che forse ambiva a qualcosa di più. “Probabilmente è mancata malizia nel finale, noi finiamo spesso queste gare con questi ragazzi che devono crescere e mettere minuti e personalità. Sono minuti in cui è importante avere freschezza ed energia che hanno, però è chiaro che alcune situazioni potevano essere tradotte meglio”. Il tecnico dei giallorossi ha parlato anche del nuovo acquisto, l’olandese Malen, autore di un’altra doppietta. “Sono sempre stato convinto delle sue caratteristiche, è un attaccante veloce. La squadra ha bisogno di un attaccante come lui che sta segnando con frequenza. Sono solo 4-5 partite che è con noi e può fare sempre meglio. Se riuscissimo a recuperare anche Dybala e Soulé, che era un po’ acciaccato, diventeremo ancora più competitivi”.