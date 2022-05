Boom di richieste per viaggi studio all’estero. Apertura extra domenica in Ufficio passaporti

Gli studenti vicentini insieme alle loro famiglie tornano a programmare in gran numero delle esperienze di studio e lavoro all’estero, con la conseguenza di un effetto “imbuto” delle richieste di passaporti, difficilmente esauribili con l’attività ordinario. Per porre rimedio, la Questura di Vicenza ha deciso di aprire i battenti domenica prossima, dalle 9 alle 12, per favorire l’accesso ai soli giovani delle scuole superiori per agevolare l’emissione rapida dei documenti utili per viaggiare in stati stranieri.

Potranno approfittarne in 50 tra i richiedenti, domenica 8 maggio, in orario mattutino dalle 9 alle 12. Per l’occasione sono state definite specifiche modalità di accesso, riservate a chi non ha già un appuntamento in calendario presso gli uffici preposti della Questura.

Si tratta di una nuova misura, dopo quella dell’apertura periodica dell’Ufficio Passaporti al sabato mattina e la limitazione delle prenotazioni on line, per smaltire i carichi di lavoro e rendere più veloci le emissioni dei documenti di viaggio. Negli ultimi mesi del 2022, infatti, a fronte di un numero di richieste che si è moltiplicato rispetto al passato, sono triplicati i passaporti rilasciati ai vicentini. Ma permane un’attesa lunga per chi ha tardato a fissare un appuntamento e non presenta motivi di lavoro o studio per “accelerare” le pratiche.

“Le problematiche che riguardano l’acquisizione delle pratiche per il rilascio dei passaporti non sono di facile soluzione, sia per l’abnorme numero di richieste che stanno pervenendo dalla Provincia, sia per una serie di incombenze connesse che devono essere adempiute e che richiedono la presenza fisica del richiedente negli Uffici della Questura – ha precisato il Questore Paolo Sartori –. Per questo motivo si sta cercando di attenuare i disagi della cittadinanza rendendo più efficaci, speditive ed efficienti possibile tutte le procedure. Negli ultimi mesi il numero di passaporti rilasciati mensilmente è pressoché triplicato rispetto agli stessi periodi dello scorso anno, grazie alla riorganizzazione dell’Ufficio e ad altre soluzioni

tecnologiche adottate”.