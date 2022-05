Pedopornografia, in un anno incremento del 47%

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia che si celebra domani 5 maggio, Save the Children insieme alla collaborazione della polizia postale hanno diffuso un dossier, “L’abuso sessuale online in danno dei minori”, in merito dati sull’adescamento online e poi un’utile guida per i genitori.

Nel 2021 sono stati 5.316 i casi di pedopornografia trattati dalla polizia postale, con un incremento del 47% rispetto all’anno precedente. In crescita anche il numero dei minori, 531, approcciati sul web da adulti abusanti. La fascia più a rischio delle vittime è tra i 10 e i 13 anni, ma crescono anche i casi di adescamento online dei bambini nella fascia 0 – 9 anni. L’anno scorso i pedofili o anche solo gli adulti interessati ai minori che usano Internet per entrare in contatto con i minorenni, sono stati 208, ossia il 15% di coloro che sono stati indagati per lo scambio di materiale pedopornografico (ben 1.421 adulti), nel quadro di un fenomeno che si è allargato in maniere preoccupante soprattutto durante la pandemia.

Nel dossier risulta che nel 2021 nella fascia preadolescenziale quindi 10-13 anni ci sono state 306 vittime di adescamento online, il 60% dei 531 minori approcciati sul web dai groomer (adulti interessati ai minorenni). Questo avviene malgrado non sia consentito l’accesso ai social network ai minori di 13 anni. Al centro di adescamento online intercettati dalla polizia postale ci sono indifferentemente maschi e femmine, più o meno in ugual misura. In generale, i bambini e i ragazzi che usano la rete sembrano essere più esposti al rischio di adescamento quando usano i social e i servizi di messaggistica.

Fare attenzione ai videogiochi online: preoccupano i dati rilevati sulla fascia di età fino ai 9 anni. I pedofili stanno infatti adescando sempre più bambini sulle piattaforme di gaming, i videogiochi online, sfruttandone i servizi di chat, di messaggistica e offrendo la possibilità di agganciare facilmente i minori.

E’ stata realizzata una guida “Adescamento online. Conoscere e prevenire”, dell’unità analisi crimini informatici della Polizia postale e di Save the children, che contiene tre sezioni, ciascuna dedicata a genitori di diverse fasce d’età: di bambini fino ai 6 anni, di 6-10 anni, di 11-13, ognuna con la descrizione delle esperienze specifiche di ogni età, e con le sfide educative per gli adulti oltre a consigli sulle problematiche principali del fenomeno.