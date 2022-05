Famila Basket, beffa all’ultimo canestro: vince Bologna e si va a gara4. Altri due scudo-point

Il Famila Wuber Schio perde di “mezzo canestro” la terza partita della serie di finale e deve rimandare la (possibile) festa scudetto a giovedì sera – ancora fuori casa – oppure alla “bella” da giocarsi in caso di parità ancora davanti al pubblico del PalaRomare. Il braccio di ferro con la Virtus Bologna vede l’ex eccellente Zandalasini piazzare in retina il 72-71 in contropiede a 20” dalla sirena, mentre subito dopo non riesce il controsorpasso tentato dalle scledensi all’ultimo assalto.

Il terzo punto della finalissima tricolore va quindi alle emiliane ma è il Famila a condurre ancora, sul 2-1 dopo tre gare, con altri due scudetto-point a disposizione. Un risultato solo parzialmente a sorpresa, visto che in tanti tra i fedelissimi avevano già fatto il palato a una vittoria in tre mosse, soprattutto dopo il divario di 27 punti maturato in gara2. Il fattore campo del PalaDozza a favore, stavolta ha spinto le bolognesi alla rimonta, concretizzata proprio nel concitato rush finale.

Sull’ultimo possesso con squardo fisso al cronometro il tiro di Gruda ha visto il pallone a spicchi “girare” beffardamente “girato” sul ferro lasciando con il fiato sospeso il pubblico e le giocatrici, per poi uscire dal canestro. Titoli di coda del match in contrasto con la prima metà almeno della contesa, dove dominano gli attacchi sulle difese, che vedeva il Famila avanti di 7 punti già al primo break (20-13), salvo poi concedere qualcosa in più pur rimanendo avanti al giro di boa sul 40-38.

Dagli spogliatoi esce un Famila Wuber compatto e cinico che forza un break di 5-18 con le triple di Laksa e Sottana ma anche con la verve di Verona e la presenza sotto le plance di Andrè. Bologna risponde dall’arco con Cinili ma Schio rimane unito e chiude la frazione avanti 50-62. Una dozzina di punti di margine a tre quarti di gara sembra apparire come un’ipoteca sul trionfo, ma tra demeriti propri (solo 11 punti nell’ultimo quarto contro i 20 di media degli altri tre) e indiscutibili meriti delle “V” di Bologna la Virtus arriva un ribaltone difficile da digerire, firmato da una super Dojkic che a suon di triple piazza 21 punti da sola. Si replica a Bologna domani sera alle 20.30 per il quarto round al PalaDozza.

IL TABELLINO – Virtus Bologna – Famila Wuber Schio 72-71 (13-20, 38-40, 50-62)

Virtus Segafredo Bologna: Sagerer 5, Pasa 12, Tassinari 2, Tava ne, Barberis 0, Dojkic 21, Battisodo 6, Turner 11, Zandalasini 6, Cinili 9.

Famila Wuber Schio: Del Pero ne, Mestdagh 5, Sottana 5, Gruda 17, Verona 4, Crippa 3, Andrè 14, Dotto 0, Keys 8, Laksa 15, Mutterle.

A SERIE DI FINALE – Le date della serie di finale scudetto