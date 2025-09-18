Cadavere di un 36enne trovato all’esterno di un cantiere: indagini in corso

Sono stati gli operai di un cantiere a trovare questa mattina 18 settembre a Vicenza in via Rossa (nel quartiere di Bertesinella) il cadavere di un 36enne. Il corpo presentava alcune ferite alla testa. Sul posto insieme a un’ambulanza del Suem 118 sono accorsi gli agenti della Questura berica con la polizia scientifica. Si stanno vagliando tutte le ipotesi che possano spiegare la morte dell’uomo.

Gli operai, impegnati su lavori di ristrutturazione della facciata di un condominio, hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo, che risponde al nome di Carlos Turra e che vivrebbe nello stabile, intorno alle 9. Secondo le prime informazioni il corpo si trovava nell’arba all’esterno dell’edificio.I sanitari intervenuto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Notizia in aggiornamento

