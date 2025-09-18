Giustizia, via libera della Camera alla separazione delle carriere

Via libera della Camera alla separazione delle carriere dei magistrati con 243 sì e 109 no. Avendo raggiunto la maggioranza assoluta, l’iter della riforma costituzionale può proseguire, e ora serve l’ultimo ok da Palazzo Madama. Non è invece stata ottenuta la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. In aula erano presenti i ministri Giorgetti, Foti, Roccella, Tajani, Nordio e Sisto.
L’attuale articolo 104 della Costituzione afferma che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. A questa frase la riforma ne aggiunge un’altra, specificando che essa “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Da qui, dunque, deriverebbe la separazione delle carriere.
Dopo il via libera c’è stata bagarre in Aula: gli esponenti delle opposizioni hanno protestato per gli applausi provenienti dai banchi del governo per l’approvazione del ddl costituzionale e alcuni di loro si sono avvicinati ai banchi riservati all’esecutivo. Nonostante i richiami del presidente di turno Sergio Costa, sia ai componenti del governo sia ai parlamentari di maggioranza e opposizione, la bagarre è continuata tanto che la seduta è stata sospesa.
Il commento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Con l’approvazione in terza lettura alla Camera dei deputati, portiamo avanti il percorso della riforma della giustizia. Continueremo a lavorare per dare all’Italia e agli italiani un sistema giudiziario sempre più efficiente e trasparente. In attesa dell’ultimo ok da parte del Senato, avanti con determinazione per consegnare alla Nazione una riforma storica e attesa da anni”.
Le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio: “Per chi ritiene che sia dedito all’alcolismo, vado a festeggiare questa bellissima giornata con uno spritz. In politica chi è sconfitto cerca di annacquare l’amarezza della sconfitta con una diversione, in questo caso la bagarre è stata provocata per sminuire l’importanza della vittoria della maggioranza sulla riforma della giustizia” sottolinea Nordio. “Noi non abbiamo affatto applaudito è normale che di fronte alla vittoria, che non va vissuta come una sconfitta della magistratura e tanto meno come una umiliazione della magistratura a cui mi sento ancora di appartenere, un certo entusiasmo per una maggioranza schiacciante che penso sarà confermata anche con il referendum, sia più che normale”. Poiil ministro degli Esteri Tajani: “Ora c’è il referendum, siamo pronti a fare la campagna elettorale. C’è già il risultato del referendum fatto da Craxi che ottenne un risultato lusinghiero”.