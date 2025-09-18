Giustizia, via libera della Camera alla separazione delle carriere

Via libera della Camera alla separazione delle carriere dei magistrati con 243 sì e 109 no. Avendo raggiunto la maggioranza assoluta, l’iter della riforma costituzionale può proseguire, e ora serve l’ultimo ok da Palazzo Madama. Non è invece stata ottenuta la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. In aula erano presenti i ministri Giorgetti, Foti, Roccella, Tajani, Nordio e Sisto.

L’attuale articolo 104 della Costituzione afferma che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. A questa frase la riforma ne aggiunge un’altra, specificando che essa “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Da qui, dunque, deriverebbe la separazione delle carriere.

Dopo il via libera c’è stata bagarre in Aula: gli esponenti delle opposizioni hanno protestato per gli applausi provenienti dai banchi del governo per l’approvazione del ddl costituzionale e alcuni di loro si sono avvicinati ai banchi riservati all’esecutivo. Nonostante i richiami del presidente di turno Sergio Costa, sia ai componenti del governo sia ai parlamentari di maggioranza e opposizione, la bagarre è continuata tanto che la seduta è stata sospesa.