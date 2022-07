Cadavere di un uomo trovato stanotte in stazione degli autobus. Tra le ipotesi c’è l’omicidio

Ci sarebbero forti sospetti sull’ipotesi di omicidio in relazione al corpo di un uomo senza vita trovato stanotte a Vicenza, nel perimetro della stazione delle autocorriere di Società Vicentina Trasporti. Dalle prime indicazioni, il cadavere di una persona di sesso maschile di mezza età sarebbe stato notato da un inserviente, facendo scattare l’allarme alle forze dell’ordine e la richiesta di soccorso urgente intorno alle 2 di notte.

Sul posto si è precipitato il personale di polizia inviato dalla vicina Questura, transennando l’area e tenendo a debita distanza tano i curiosi, tra pendolari in arrivo e in partenza dallo scalo degli autobus Svt del centro città. L’equipaggio di un’ambulanza del Suem 118 giunto dal San Bortolo si è adoperato sull’uomo, al momento senza identità, ma è apparso chiaro che fosse già morto da più ore, rendendo vano ogni intervento sanitario.

La salma è rimasta a lungo sul posto, in attesa degli ordini della Procura di Vicenza, che ha inviato il proprio personale direttamente sullo scenario di quello che apparirebbe, almeno secondo le prime indiscrezioni alla stampa, un delitto, pur non trattandosi dell’unica ipotesi al vaglio delle autorità di polizia. Il corpo dell’uomo, di età apparante tra i 35 e i 45 anni, è stato trovato in un’area piuttosto isolata del piazzale interno adibito a parcheggio per i mezzi di trasporto, forse appositamente nascosto dietro un container per i rifiuti.

Si parla di morte violenta, visti i segni di ferite sul corpo che sarebbero stati riscontrati all’analisi visiva, in attesa che dai rilievi dalla Questura e dalle Volanti inviate in via Milano giungano notizie più approfondite e sulla vicenda di cronaca. La vittima non aveva con sè alcun documento, fattore che sta rallentando la procedure di identificazione e le relative indagini. Importante sarà attingere ai filmati di videosorveglianza per orientarsi sulle piste da seguire.

La notizia è in aggiornamento