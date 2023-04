Cade dal terrazzino sul tetto del box auto: ferita una trentenne precipitata per 8 metri

Sarebbe ormai fuori pericolo di vita, salvo complicazioni successivo, la 31enne di San Pio X – quartiere del capoluogo Vicenza – che nel corso della notte tra domenica e lunedì è stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso del San Bortolo dopo un “volo” di una 8-10 di metri. La malcapitata protagonista della vicenda della serata di Pasqua, la cui identità non è stata resa nota per il momento, rimane sotto osservazione nel polo medico berico.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierne de Il Giornale di Vicenza, la giovane donna sarebbe precipitata dal terzo piano di una palazzina, per cause accidentali, dopo essersi sporta troppo dal terrazzino attiguo al suo alloggio. Pare stesse stendendo il bucato ma sono in corso approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

Ad attutire parzialmente la caduta è stata la struttura flessibile dei garage sottostanti, di fatto consentendole di sopravvivere, pur avendo riportato fratture multiple all’impatto sulla rimessa per auto e cicli che le ha, per sua fortuna, evitato di sfracellarsi al suolo. Sul posto, intorno all’una di notte dopo la serata di Pasqua, sono giunti in pochi minuti i soccorsi del servizio Suem 118 inviati dal polo sanitario e una pattuglia di Carabinieri di Vicenza, per i rilievi e per verificare la dinamica del possibile incidente ed escludere responsabilità di terze persone.

Nell’appartamento di via Giorgione l’inquilina vicentina pare viva insieme ad un compagno, presente in casa al momento del fatto. Le rispettive versioni raccontate da entrambi l’altra notte, dopo quei concitati attimi di panico, andranno minuziosamente verificate da indagini dei militari dell’Arma per ricostruire l’accaduto, escludendo definitivamente anche l’ipotesi della prima ora – poi smentita – del tentativo fallito di un gesto estremo. La 31enne, per quanto rimasta ferita in maniera seria, non avrebbe mai perso conoscenza.