Tennis, en-plein azzurro a Monte-Carlo: avanti Sonego, Nardi e Musetti

Il primo a firmare l’impresa sulla terra rossa del Principato di Monaco è Sonego., numero 47 del ranking, firma una rimonta pazzesca, annulla ben quattro match point ePer l’italiano dal cuore granata, che ha festeggiato sventolando la sciarpa del Torino, c’è ora Danil Medvedev, terza testa di serie del seeding, ammesso direttamente al secondo turno: i due si sono incontrati una sola volta, a inizio anno nel primo dei due tornei di Adelaide, con Sonego costretto al ritiro mentre era sotto 7-6 2-1.

Straordinario Luca Nardi. Il 19enne, numero 159 del ranking ATP e solo alla seconda presenza in un 1000, vince il suo primo match in un Masters grazie al 7-5, 7-5 rifilato al monegasco Valentin Vacherot, numero 357 al mondo e in gara con una wild-card. Per l’azzurro si profila un derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti. Il 21enne di Carrara, n.21 del ranking e 16 del seeding, torna alla vittoria e lo fa volando al 2° turno del Masters del Principato sbarazzandosi con una certa autorità del serbo Miomir Kecmanovic, n.34 ATP, reduce dalla finale all’Estoril (stoppato da Ruud): 7-6 6-0 lo score, in un’ora e 29 minuti ottenuto grazie a un tie-break giocato alla grande nel primo set.

Domani 5 italiani in campo. Oltre a Sonego, Nardi e Musetti ci saranno Matteo Berrettini e Jannik Sinner per i quali sarà doppia sfida Italia-Argentina. Nel secondo turno dell’Atp di Montecarlo l’altoatesino se la vedrà contro l’esperto Diego Schwartzman mentre il tennista romano se la vedrà con Francisco Cerundolo. Berrettini, dopo la convincente vittoria nell’esordio contro lo statunitense Cressy, cerca il bis.