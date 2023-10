Cacciatore 79enne muore in campagna durante la battuta con il figlio. Probabile infarto

Non si è potuto far nulla per far fronte al grave malore, rivelatosi letale, che nel corso della prima mattinata sabato ha colpito un cacciatore di 79 anni di Caldogno. L’anziano vicentino, il cui nome reso noto in seguito è Giovanni Trevisan, sarebbe spirato di fronte gli occhi di uno dei due figli, che lo accompagnava come era d’abitudine nella battuta venatoria non lontano da casa.

E’ stato proprio lui, Daniele intorno alle 8.30, a chiamare il 118 e chiedere aiuto e soccorsi, con una squadra di emergenza del Suem inviata dall’ospedale di Vicenza in campagna, in località Capovilla, tra i campi nelle vicinanze di via Pagello.

Il pensionato si sarebbe accasciato al suolo improvvisamente, senza nemmeno il tempo di chiedere aiuto. Il familiare ha fatto quanto ha potuto per tenerlo in vita in attesa dell’arrivo dei soccorsi, con i vigili del fuoco e una pattuglia di Carabinieri dalla tenenza di Dueville a raggiungere l’area di intervento oltre al personale sanitario giunto in codice rosso dal San Bortolo. I tentativi di rianimazione si sono protratti a lungo ma il probabile infarto che ha colpito Trevisan non ha concesso alcun appello.

Ex muratore e titolare di un’impresa la vittima del malore viveva a Caldogno con la moglie, persona semplice e molto conosciuta nella cittadina. Era stato un lavoratore instancabile, come si evidenzia in più commenti di partecipazione al dolore che si leggono all’indomani del dramma. In passato, con la famiglia, aveva dovuto sopportare la perdita di una figlia in giovane età, a soli 29 anni.

La data e le modalità delle esequie sarà resa nota presumibilmente nel corso della giornata di lunedì e sarà inserita in calce al testo per quanti volessero partecipare alla cerimonia. Il sindaco locale Ferronato ha espresso la propria vicinanza a nome di tutta la comunità calidonense, scossa dalla notizia. Giovanni lascia i figli Daniele e Diego e la moglie Vittorina, e un ricordo inestimabile del suo passaggio in terra.