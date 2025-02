Mamma e maestra di 48 anni colpita da malore letale. Lascia nel dolore i familiari e due comunità

Si terrà domani mattina nel Duomo del centro di Sandrigo, cittadina dove la 48enne Silvia Toffolon ha vissuto con il marito e i frutti della loro unione, il rito di saluto della maestra di sostegno morta martedì all’ospedale San Bortolo, a Vicenza. Luogo di cura dove era stata ricoverata in regime di massima urgenza due giorni prima in seguito a un malore, pare di origine cardiaca, rivelatosi grave e che ne aveva compromesso le funzioni vitali portandola al decesso, nonostante il prodigarsi dei medici.

Moglie di Antonio Tognato, madre di due figli minori di 14 anni, l’insegnante è stata docente di sostegno e supplente nelle classi apprezzata da colleghi, alunni delle scuole e famiglie di genitori nelle esperienze portate a termine negli anni. L’ultima era in corso a Breganze, nella scuola primaria locale “IC Laverda Milani” (comprende i plessi di Maragnole, Mason e Molvena), dove la donna era in organico. Prima ancora, aveva lavorato alle scuole primarie di Sandrigo.

Aule dove in questi giorni si piange la sua assenza improvvisa, dopo il fulmine a ciel sereno che ha lasciato in tanti senza parole e con tanta tristezza nel cuore sia a Breganze, dove la maestra vicentina era diventata ormai punto di riferimento costante, che a Sandrigo, “casa” della famiglia, comunità che si stringe in particolare intorno ai due bambini (di 12 e 9 anni) rimasti senza la loro mamma. Una dura notizia entrata nelle case di amici, parenti e coppie di genitori che esprimono la partecipazione al lutto con messaggi di affetto e conforto, rivolti inoltre ai tre fratelli di Silvia, anch’essi costernati a fronte del destino inaspettato toccato a chi è cresciuto con loro, da bambini.

“L’amore vero profuma di eternità e vince la morte. Chi ti ama rimane nel tuo cuore per sempre“. Con questa frase dal significato profondo i congiunti di Silvia Toffolon hanno voluto annunciare il triste evento alle due comunità più vicine nell’annuncio pubblico affisso nei due paesi vicentini. Per chi vorrà partecipare alle esequie la cerimonia si terrà domani mattina alle 10, preceduto oggi alla vigilia (questa sera alle 19.30 nella stessa casa sacra) dalla recita del rosario in preghiera comunitaria.

Eventuali offerte in denaro in memoria di Silvia Toffolon saranno devolute all’associazione “Save The Children” di Vicenza con IBAN IT71P 05018 03200 00001 11840 09.