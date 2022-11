Grave ciclista investito in serata da un’auto a Cresole

Grave incidente stradale pochi minuti dopo le 19 a Cresole di Caldogno: ancora una volta, ad aver avuto la peggio è un stato un ciclista, che ha riportato traumi impegnativi dopo l’impatto con una vettura.

L’incidente è avvenuto in via Chiesa: erano le 19.10 e l’uomo, un cinquantunenne, è stato investito dall’auto in circostanze ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta sul posto insieme a un’ambulanza del Suem 118.

L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del ciclista sono apparse subito molto gravi, tanto che ne è stato disposto il ricovero all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso: qui è stato intubato e trasferito nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata.