Serie A: nel primo anticipo, Udinese-Lecce 1-1

Con l’anticipo del venerdì è scattata la 13° giornata di Serie A.. Ospiti in vantaggio al 33′ con Lorenzo Colombo, pareggio friulano con Beto al 68′. Buon punto salvezza per i salentini mentre i bianconeri dopo un ottimo inizio di campionato non sanno più vincere. Il risultato finale comunque penalizza i pugliesi, per un tempo padroni del match ma per niente cinici in attacco.

L’Udinese, rispetto a un mese fa, sembra un’altra squadra; in negativo. Meno in fiducia e in calo sia fisicamente che tecnicamente. La cronaca della gara: pronti via e dopo nemmeno 2 minuti il Lecce prende il comando: il destro di Strefezza trova il palo alla sinistra di Silvestri, immobile nella circostanza. Hjulmand è un gigante in mezzo al campo, Colombo viene premiato con il gol: rimpallo vinto su Ebosse e destro vincente.

Tra i friulani c’è poca qualità. Deulofeu gioca una partita in crescendo ma normale per i suoi standard, Samardzic non è in serata e Beto non ne fa una giusta. Così Falcone deve parare solo un destro centrale di Pereyra, mentre Silvestri deve ringraziare la traversa sul sinistro di Gallo che chiude un primo tempo sostanzialmente dominato dal Lecce.

La mossa decisiva di Sottil. Il tecnico dei padroni di casa capisce che deve cambiare qualcosa appena Banda spreca un contropiede due contro due, cercando l’azione personale invece di mettere in porta Strefezza. Entra Success per Arslan, e la mossa è subito decisiva: giocata esplosiva del nuovo entrato e assist per Beto che insacca.