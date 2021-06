L’auto cade dal ponte e finisce nel canale di campagna. Salvo un anziano di 88 anni

In più di qualcuno ha temuto la tragedia ieri mattina tra le campagne di Caldogno e Motta di Costabissara, quando alle 10.45 è stato lanciato l’allarme per l’uscita di strada di un vettura di marca Toyota, finita in un canale d’acqua dopo aver abbattuto le protezioni laterali di un ponticello.

A bordo c’era solo un uomo, un pensionato di età avanzata, che nonostante il ribaltamento di 3/4 metri verso il basso è riuscito a salvarsi, riportando contusioni che non desterebbero comunque preoccupazione.

L’incidente stradale si è verificato lungo via Molinetto, strada asfaltata interna che collega i due centri urbani, in territorio calidonense. L’anziano vicentino che vive poco distante nel comune di Costabissara, di 88 anni – R.S. le iniziali fornite dal consorzio di polizia locale Unione dei Comuni intervenuto sul posto – è stato soccorso dopo che per cause ancora ignote la sua auto ha abbattuto la ringhiera di protezione, finendo nel piccolo corso d’acqua sottostante. Una distrazione alla guida o un lieve malessere passeggero le ipotesi più probabili.

L’allarme immediato ha innescato la macchina dei soccorsi: un’ambulanza del Suem, una squadra di dei vigili del fuoco da Vicenza con un automezzo di recupero e una pattuglia di agenti della locale hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area, dopo aver prestato soccorso al pensionato. Quest’ultimo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Bortolo, per le cure alle contusioni lievi riportate e per gli accertamenti finalizzati a scongiurare lesioni interne.

I pompieri vicentini si sono in seguito adoperati per il recupero dell’automobile, che aveva imbarcato anche una minima quantità d’acqua nel frattempo. L’urto sul letto del canale ha provocato anche la rottura di parte del serbatoio, con sversamento di gasolio: motivo per cui sul posto, in un secondo momento, è giunta anche una squadra di tecnici specializzati di Arpav Veneto per le verifiche ambientali necessarie in questi casi.