Cambio al comando della Finanza berica: dopo il generale Sciaraffa arriva il colonnello Virgilio

Staffetta al comando della Guardia di finanza vicentina: ieri nel chiostro della caserma “Pumpo” a Vicenza, sede del comando provinciale, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al comando provinciale tra il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, trasferito al comando di Varese, e il colonnello Cosmo Virgilio, proveniente dal Nucleo speciale polizia valutaria di Roma. Era presente il generale di divisione Giovanni Mainolfi, comandante regionale del Veneto.

Nel corso della cerimonia, il comandante uscente, che ha guidato per cinque anni le fiamme gialle vicentine, dopo aver ringraziato per la sua presenza il comandante regionale, ha rivolto espressioni di gratitudine a tutto il personale dipendente, “sia per la preziosa e leale collaborazione costantemente assicurata, che per la disponibilità e la elevata professionalità dimostrata nella quotidiana azione di servizio offerta alla collettività vicentina”.

Il colonnello Cosmo Virgilio, sposato con due figli, ha frequentato l’Accademia della Guardia di finanza dal 1994 al 1999 e ha poi rivestito incarichi di comando in reparti operativi in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, tra cui il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo (come comandante). Ha anche prestato servizio allo Stato Maggiore del Corpo presso il III Reparto Operazioni del Comando Generale. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, ha conseguito un master presso l’Università Bocconi di Milano in Diritto Tributario dell’Impresa e frequentato il 39° Corso Superiore presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

Proveniente dal Nucleo speciale polizia valutaria di Roma, dove ha prestato servizio fino allo scorso 30 luglio nell’incarico di comandante del Gruppo tutela del risparmio, si è detto “molto onorato di essere stato designato ad assumere l’incarico di comandante provinciale di Vicenza, in un territorio particolarmente importante sia dal punto di vista economico-imprenditoriale che socio-culturale”. Ha sottolineato inoltre la sua determinazione a sviluppare, in linea con quanto fatto finora, “un’azione di servizio volta ad assicurare le migliori condizioni di sicurezza economico-finanziaria a tutela dei cittadini onesti, degli imprenditori e di tutti gli operatori economici rispettosi delle regole, con l’intento di consolidare la sinergia inter-istituzionale per la prevenzione e il contrasto ai sempre più insidiosi fenomeni di illegalità a danno dell’economia e del mercato”.

Un ringraziamento al comandante uscente è venuto al comandante regionale Mainolfi, “per l’elevato impegno profuso nei maggiori settori istituzionali d’intervento demandati al Corpo” e ha poi augurato a quello entrante buon lavoro, “sicuro che sotto la sua guida la Guardia di Finanza di Vicenza proseguirà nella salvaguardia della sicurezza economico-finanziaria della collettività, per accrescere la giustizia sociale e l’equità”.