Camion sbanda, abbatte i guardrail e finisce fuori dall’autostrada A4. Ferito l’autista

Grave incidente stamattina sulll’autostrada A4 Milano-Venezia nel tratto tra i due caselli del capoluogo berico. Un autoarticolato poco dopo le 8 di lunedì è uscito dalla carreggiata all’altezza di Campedello, poco prima delle gallerie che passano sotto i Colli Berici. Sul posto immediatamente chiamati l’ambulanza di pronto intervento del Suem di Vicenza, la polizia stradale e i vigili del fuoco visto l’intervento di soccorso alquanto impegnativo. Si registra una persona ferita in modo serio e nessun altro veicolo sarebe stato coinvolto.

Il mezzo pesante stava viaggiando in direzione Verona, marciando in corsia Ovest, quando all’improvviso è stato visto sbandare e abbattere i delimitatori di sicurezza. I guardrail per quanto spessi non hanno retto al peso e alla forza motrice del grosso camion, finito nella scarpata. Un volo verso il basso di qualche metro, visto il tratto sopraelevato rispetto ai terreni agricoli intorno.

L’autotrasportatore a bordo della motrice, incastratasi nel fossato mentre il cassone è rimasto in bilico tra la sede stradale e il lembo di terra sottostante, è rimasto ferito e traportato al San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni generali di salute sono apparse ai soccorritori migliori rispetto a quanto era lecito attendersi di fronte allo scenario complicato dell’incidente e alle prime informazioni alla richiesta di soccorso urgente giunta al numero di emergenza: l’uomo era cosciente, ed è stato ricoverato in codice giallo con alcune eventuali fratture da valutare oltre alle contusioni riportate nell’urto. Ignote le cause della fuoriuscita di strada, sembrerebbe da escludere un malore.

I pompieri di turno inviati dal comando centrale di Vicenza stanno lavorando sul posto per le operazioni di messa in sicurezza del tratto autostradale dove si è verificato l’incidente, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest. Con inevitabili ripercussioni sul traffico autostradale del lunedì mattina. Per gli automobilisti che stanno attraversando l’area è consigliato uscire dal casello di Vicenza Est e imboccare la tangenziale.

Notizia in aggiornamento con immagini dal luogo dell’incidente