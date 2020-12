Violento scontro frontale tra due auto. Tre ambulanze in soccorso, 6 in tutto i feriti

Sono in tutto 6 le persone coinvolte nel grave incidente verificatosi domenica pomeriggio in comune di Bolzano Vicentino, tutte trasportate in ospedale a Vicenza in condizioni serie o con necessità di accertamenti, ma salvo imprevisti nessuna delle quali incondizioni preoccupanti di salute. E’ questo il bilancio dei feriti in seguito allo scontro avvenuto ieri alle 16.15 tra un’Opel Insigna e una Kia Rio, sulla strada regionale “Postumia” all’altezza degli svincoli per il centro del paese, arteria ad alto flusso.

Coinvolte due famiglie residenti rispettivamente nel comune montano di Pedemonte, in Altovicentino, e di Montecchio Maggiore nell’are Ovest della provincia. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso del Suem, con tre ambulanze chiamate sul posto visti i casi multipli con necessità di trasporto in pronto soccorso, anche le pattuglie dei polizia locale Nord Est Vicentino incaricate dei rilievi e della sicurezza del tratto stradale dopo l’incidente.

Secondo le indicazioni degli agenti che hanno ricostruito la dinamica dello scontro, il conducente della vettura di più alta cilindrata (Opel, sono K.Q. le iniziali fornite dal comando di Thiene) avrebbe invaso improvvisamente la corsia opposta di marcia. Proprio nell’attimo in cui dall’altra parte sopraggiungeva la vettura condotta da un 48enne (R.M.), scaraventata a margine della strada.

Oltre ai due uomini al volante si registra il ricovero dei quattro passeggeri, equamente suddivisi nei due veicoli protagonisti della vicenda, rispetto ai quali non sono state rese note le generalità. Rimane da accertare cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’Insigna che avrebbe causato lo scontro alquanto violento com3 si può dedurre alle condizione delle auto: forse una banale distrazione o un colpo di sonno.