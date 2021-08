Campo Marzo, catturato un pusher in pieno giorno. Tra gli applausi dei cittadini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Arriva anche la standing ovation per gli agenti di polizia locale, componenti delle pattuglie antidegrado. Se l’ennesimo arresto e denuncia per spaccio di droga in Campo Marzo, nel cuore di Vicenza città, ormai non fanno più notizia, la novità è rappresentata dal coro di applausi che alcuni cittadini hanno riservato agli operatori che hanno catturato e accompagnato al comando un giovane di nazionalità straniera colto in flagranza.

Si tratta di un pregiudicato, non solo per reati legati al sottobosco dello smercio di droghe. Anche l’acquirente del pusher già denunciato passerà dei “guai”, anche se relativi, vista la segnalazione al Prefetto del capoluogo berico in qualità di consumatore di sostanze stupefacenti e una sanzione amministrativa da pagare.

L’intervento è stato attivato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti del Nos hanno notato un giovane arrivare a piedi in Campo Marzo ed intrattenersi con una persona a ridosso del parco giochi. Il secondo uomo, G.R., 25 anni, già noto per spaccio e rapina, al termine della conversazione ha consegnato all’acquirente due involucri. Lo scambio è stato accertato sul posto anche da una pattuglia di agenti in abiti borghesi, appostata poco lontano. Altre generalità sull’arrestato non sono state rese note.

Di qui l’entrata in campo delle pattuglie antidegrado che, dopo aver fermato l’acquirente, che ha consegnato spontaneamente due dosi di marijuana per un peso lordo complessivo di 2,49 grammi pagate 30 euro, si sono dirette verso il pusher. Quest’ultimo ha tentato di darsi alla fuga in bicicletta, per poi abbandonare il mezzo e scappare a piedi, inseguito dagli agenti sotto gli occhi di numerosi passanti. Grazie anche all’intervento degli agenti in borghese, l’uomo è stato infine raggiunto in viale Verdi, bloccato tra gli applausi dei presenti e condotto in comando.