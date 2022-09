Sorpreso con la cocaina in auto, arrestato 54enne senza fissa dimora e irregolare

E’ stato sorpreso in flagranza di reato, mentre si apprestava a svolgere l’attività di spaccio di droga in via Romola ad Alonte. A finire nei guai è un cittadino marocchino di 54 anni, Abderrahim El Ghazouani, arrestato dai carabinieri di Lonigo.

L’episodio che ha portato alla carcerazione dell’uomo risale alla giornata di ieri, 15 settembre, mentre oggi è arrivata la convalida della detenzione. Dopo l’identificazione i militari hanno constatato la posizione irregolare sul territorio nazionale gravata da precedenti, inoltre il soggetto è risultato senza fissa dimora.

L’uomo, mentre si trovava alla guida di un’autovettura, sottoposto a controllo di iniziativa è stato trovato in possesso di 7 dosi, adeguatamente confezionate, di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr. 7,00. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la camera di sicurezza della tenenza carabinieri di Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata di oggi, come disposto dall’autorità giudiziaria. La convalida è giunta nella mattinata del 16 settembre, sono stati chiesti i termini di difesa, disposto anche il divieto di dimora nell’intero territorio provinciale di Vicenza.