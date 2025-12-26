Capodanno a Vicenza: il cuore della festa si sposta in centro. Ecco il programma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vicenza si prepara a celebrare l’arrivo del 2026 con un evento tutto nuovo, aperto a tutti e completamente gratuito: per la prima volta la grande festa di Capodanno esce dall’area di viale Roma e Campo Marzo e invade il centro storico, trasformando piazza dei Signori e le vie circostanti in un palcoscenico urbano diffuso. L’obiettivo è creare un’esperienza coinvolgente in cui chiunque possa partecipare liberamente alla festa, respirando l’atmosfera del cuore cittadino illuminato per l’occasione.

Il Capodanno 2025 sarà anche l’occasione per vivere un pomeriggio pensato per le famiglie: in Piazza dei Signori prende forma il “Capodanno dei bambini”, una proposta ideata per far partecipare grandi e piccoli senza dover attendere la mezzanotte. Dalle 16 la piazza si animerà con spettacoli e attività sorprendenti: trampolieri natalizi, laboratori di circo, magia, performance e animazione itinerante regaleranno ai bambini la possibilità di scoprire artisti e scenari insoliti. Il countdown delle 18.59 permetterà alle famiglie di vivere l’emozione dell’arrivo del nuovo anno con anticipo, in un clima festoso, sicuro e accessibile a tutti.

Il commento di Leone Zilio, assessore ai grandi eventi del Comune di Vicenza:

“Quest’anno abbiamo voluto che Vicenza vivesse il Capodanno nel suo cuore. Portare la festa in centro significa dare energia ai commercianti, valorizzare i locali e trasformare le strade in un unico grande palcoscenico urbano. Sulla Torre Bissara avremo una video proiezione del conti alla rovescia”. “Abbiamo scelto per il Capodanno una formula diversa che vedrà protagonisti degli intrattenimenti i locali del centro storico. Un Capodanno diffuso per invitare a vivere la città fino a oltre la mezzanotte tra quattro piazze e una decina di locali che ringraziamo per la collaborazione. Siamo contenti che anche i gestori dei locali siano stati propositivi, segno che il lavoro che stiamo facendo di condividere le scelte e di valorizzare le idee sta portando buoni frutti” spiega l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi. “L’auspicio – ha dichiarato Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza – è che la festa di fine anno continui nei locali che proporranno il cenone e che poi prosegua nelle vie e piazze del centro, dove dalle varie postazioni giungerà buona musica e l’invito a ballare e a brindare al nuovo anno”.

Il programma

Da metà o tardo pomeriggio la festa si allargherà alle vie vicine, tra musica live e dj set fino all’una e trenta: quattro palchi ufficiali animeranno varie zone della città.

Sul Palco alle Colonne ci sarà nel pomeriggio dalle 16 alle 21 Radio Stella FM con gadget, musica e divertimento insieme a Gioia, Gianni Manuel e JanLukeDuval, dalle 20 e fino alle 22 arriverrà anche Dj Foña (in collaborazione con Osteria Malvasia e Alle Colonne Cafè). Sul Palco contra’ Pescherie Vecchie ci sarà Dj Leonardo Marzari (dalle 22 all’1.30, in collaborazione con Ovosodo, Chill Out cocktail bar, Geco Lounge Cafè), sul Palco contra’ Cavour Luciano Gaggia ShowmanDJ (dalle 18 alle 20) e Dj Vino (dalle 20 all’una) in collaborazione con Viniza e Garibaldi Bistrot. A Ponte San Michele il progetto musicale Eora sound system porterà sul palco Visaint (ore 18 – 19.30), Dubfluss (19.30 – 21), Math (21 – 22.30), Njcola (22.30 – 00.30) e Marza (00.30 – 1.30) in collaborazione con Garzadori e Lumen festival.

Inoltre il Capodanno in Piazzetta Parise, in collaborazione con Bottega Faustino, vedrà la presenza di Dj Foña già da metà pomeriggio, dalle 16 alle 19.30 e di Franky Sulemna dalle 19.30 all’1.30.

A completare il percorso, locali e attività del centro storico parteciperanno all’evento con iniziative dedicate, contribuendo a creare un’atmosfera diffusa che unisce la festa all’identità commerciale del cuore cittadino.

I divieti

In occasione del Capodanno sarà in vigore il divieto di detenzione e utilizzo, all’interno dell’area e nelle vie e piazze pubbliche interessate dalla manifestazione, di bombolette spray urticanti al peperoncino e prodotti simili, comprese le strisce filanti spray in bomboletta, e di qualunque oggetto e materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità o che sia atto ad offendere.

Dal 31 dicembre al 7 gennaio è vietato accendere e lanciare fuochi d’artificio, scoppiare petardi, far scoppiare mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici sulla pubblica via, nelle piazze, nei parchi comunali e in tutti i luoghi pubblici frequentati dai cittadini, estendendo a tutto il territorio comunale in via temporanea quanto previsto dal Regolamento comunale di polizia urbana e sulla civica convivenza, che fissa il divieto entro 100 metri da ospedali, case di riposo e di cura, scuole e nel centro storico all’interno della cinta muraria.

