Cerca di disfarsi della droga mentre scende dall’auto della polizia, arrestato

E’ stato sorpreso mentre avvicinava persone con fare sospetto in Campo Marzo, la polizia locale di Vicenza ha atteso di avere elementi certi prima di intervenire e quando è entrata in azione ha bloccato un 29enne, E.I. le iniziali, e lo ha condotto al vicino distaccamento per la perquisizione. Dopo aver scovato 43 dosi di droga, il soggetto, è stato condannato con rito direttissimo a 7 mesi di reclusione e al pagamento di una multa da mille euro. L’arresto è stato convalidato e pena sospesa. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 19 luglio, durante il pattugliamento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella ricostruzione dei fatti, il 29enne E.I., è stato notato dagli agenti del Nos, il Nucleo operativo speciale della polizia locale, mentre si aggirava con fare sospetto nel parco, avvicinando persone dedite al consumo di stupefacenti. Con l’ausilio di una pattuglia antidegrado in divisa, gli agenti lo hanno fermato e condotto al distaccamento di polizia locale per identificarlo e perquisirlo. Scendendo dal veicolo di servizio, l’uomo ha cercato di disfarsi di un sacchetto, subito recuperato. All’interno dell’involucro gli agenti hanno rinvenuto 28 dosi di cocaina per un peso complessivo di 3,71 grammi e 15 dosi di eroina per 2,5 grammi di peso. Nel corso della perquisizione, inoltre, gli sono stati trovati addosso 286 euro considerati provento dell’attività di spaccio.

Vista la quantità di sostanza stupefacente e i precedenti, E.I. è stato tratto in arresto e trattenuto, su disposizione del pubblico ministero, nella camera di sicurezza del comando di polizia locale, in attesa del processo per direttissima che si è svolto questa mattina.