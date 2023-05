Chiusi i seggi, al via lo spoglio dei voti in dieci comuni vicentini – LA DIRETTA

ORE 15,30 – Si sono chiuse alle 15 i seggi per le elezioni comunali che in provincia di Vicenza hanno coinvolto dieci comuni, 148 mila elettori, compresi quelli del capoluogo. Iniziato l’atteso spoglio dei voti. Nel vicentino l’affluenza complessiva è stata del 54,26%, con un calo del 2,20% rispetto a cinque anni fa, quando si recò alle urne il 56,46% degli elettori, ossia il 2,2% in più.

Per quel che riguarda l’affluenza definitiva, a Vicenza hanno votato 46.939 elettori su 86.555, ossia il 54,19% del totale: fu del 55,80% nel 2018. In sostanza ha votato un elettore su due ma la percentuale non è molto lontana, anche se inferiore, da quella di cinque anni fa. 22.154 gli elettori maschi che si sono recati alle urne, 24.785 le femmine.

Negli altri nove Comuni l’affluenza più alti risulta quella di Chiampo col 62,44% (fu del 61,18%), Nove col 61,83% (fu del 71,41% nel 2019), seguita quindi da Quinto Vicentino con il 56,99% (60,38% nel 2018). Seguono Bolzano Vicentino col 55,10% (58,59% alle precedenti elezioni amministrative), Rossano Veneto 52,85% (58,81 nel 2018), Castelgomberto 51,15% (calo sensibile rispetto al 58,05% della precedente tornata elettorale), Marostica 49,33% (53,68% alle precedenti amministrative). Fanalino di coda Enego col 39,09% (unico dato in aumento rispetto al 33,57% delle precedenti elezioni comunali). Barbarano Mossano, ancora non pervenuta, fu del 54,52% nel 2018.