Cinque sentieri urbani che valorizzano il territorio: al via il progetto per i 150 anni del Cai di Vicenza

Tre anelli a sud della città e due a nord, per circa 30 chilometri complessivi da percorrere a piedi. Vicenza avrà presto cinque sentieri urbani, grazie a un progetto che il Comune firma assieme al Club Alpino Italiano, sezione di Vicenza. L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Giacomo Possamai e dall’assessore Leone Zilio, insieme al presidente del Cai Maurizio Dalla Libera.

“Vicenza ha la fortuna di avere colline e campagne splendide appena fuori porta – ha detto il sindaco Giacomo Possamai -. Come amministrazione volevamo valorizzare e far apprezzare ai nostri cittadini questa sua caratteristica, per promuovere la vita all’aria aperta, la valorizzazione del territorio e la sua frequentazione sostenibile. Per questo abbiamo interpellato il Cai, considerandolo l’associazione più titolata ad individuare, tracciare e far conoscere questi anelli, semplici da percorrere e al tempo stesso interessanti dal punto di vista naturalistico, storico e culturale”.

“In vista dei 150 anni di fondazione del sodalizio vicentino che festeggeremo nel 2025 con un ricco programma di iniziative – ha aggiunto il presidente del Cai Maurizio Dalla Libera – ci è sembrato un bel segno accogliere la richiesta del Comune, mettendo a disposizione i nostri volontari. Nei prossimi mesi insieme al Comune andremo ad apporre la segnaletica sul territorio e a descriverli su una carta topografica che attualmente Vicenza non possiede. Inoltre una volta all’anno, a partire da domenica 2 marzo 2025, i nostri accompagnatori si impegneranno a percorrerli insieme ai cittadini”.

“Il nostro obiettivo futuro – ha concluso l’assessore Leone Zilio (i cui uffici collaborano al progetto con quelli dell’assessore Cristiano Spiller) – è ampliare questa rete, stringendo accordi con i privati laddove i percorsi insistono su terreni non comunali e inserendola in un progetto ben più complesso che è quello dei sentieri dei Colli Berici. Inoltre l’iniziativa potrà essere un ottimo biglietto da visita in occasione del 2026, Anno Giubilare Mariano e della Rinascita, quando tantissimi pellegrini raggiungeranno la Basilica di Monte Berico a piedi, lungo la rete dei cammini”.

Per l’individuazione dei cinque percorsi, il gruppo di lavoro della Sezione di Vicenza del Club Alpino Italiano ha proposto una numerazione compresa tra i numeri 91 e 99, anche in vista di possibili sviluppi, ampliamenti ed eventuali integrazioni con la rete sentieristica dei Colli Berici. I sentieri saranno identificati con segnaletica e posa di tabelle rosse e bianche, contenenti la sigla e il nominativo dell’itinerario. Inoltre sarà realizzata una mappa cartacea e online, con la descrizione dei percorsi e alcune foto del territorio. A sud si tratta del Sentiero n. 91 – Trekking urbano, del Sentiero n. 92 – Monte Berico e del Sentiero n. 93 – Parco Retrone. A nord, invece, si tratta del Sentiero n. 97 – Nord Laghetto – Viola e del Sentiero n. 99 – Monte Crocetta (da quest’ultimo anello potrà in futuro svilupparsi una variante a nord).