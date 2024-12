Coppa Italia, la Lazio vola ai quarti trascinata da un super Noslin: il Napoli è fuori

Napoli fuori dalla Coppa Italia. La capolista della Serie A viene eliminata agli ottavi dalla Lazio che all’Olimpico si impone per 3-1. A decidere il match è la tripletta, la prima in carriera, di Noslin (in gol al 32′, 41′, 50′). Per i partenopei risulta inutile la rete del momentaneo 1-1 di Simeone (al 36′). I biancocelesti, che sullo 0-0 hanno anche sbagliato un rigore con Zaccagni, sono a quota 14 vittorie in 20 partite stagionali. Ora affronteranno ai quarti la vincente di Inter-Udinese del 19 dicembre. Dal 2011-12 (compreso) la Lazio è sempre arrivata almeno ai quarti di Coppa Italia. Per gli azzurri è invece la quarta eliminazione di fila agli ottavi della competizione.

Un successo prezioso per la squadra di Baroni, che riscatta il ko di Parma e avanza fiduciosa verso la sfida di campionato in programma domenica sempre contro il Napoli ma a campi invertiti. “A Napoli sarà un’altra partita, ma noi volevamo questa – dice il tecnico biancoceleste dopo il match – Per noi era importante passare il turno, lo volevamo e abbiamo preparato la partita per questo. La squadra ha giocato con personalità, qualità e ritmo”.

Antonio Conte, nonostante la sconfitta, difende i suoi e la scelta di aver schierato una formazione per dare minutaggio a chi è meno impiegato in campionato: “Abbiamo fatto una scelta molto ponderata, di certo non abbiamo giocato per perdere” commenta il tecnico del Napoli che non si dice deluso dai ragazzi, piuttosto “delusione c’è per essere usciti da una competizione, questo ci deve portare a un’arrabbiatura” spiega. “Dispiace perché volevamo andare avanti”. Domenica ci sarà una sorta di rivincita al Maradona, per il campionato: “Sarà sicuramente una partita diversa – afferma Conte – giocheremo in casa e in un’altra competizione”.