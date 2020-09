Cocaina, marijuana e un piccolo coltello sequestrati al pusher “sputa-dosi”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Perfino l’attimo in cui ha sputato dalla bocca al palmo della mano un piccolo involucro non è sfuggito ai monitor e, soprattutto, agli occhi vigili degli agenti di polizia locale. E’ stato questo il momento che ha fatto scattare un equipaggio verso la zona indicata dai colleghi del comando, sulla piazza di spaccio più nota del centro di Vicenza, vale a dire il giardino di Campo Marzo.

Dove gli operatori hanno fermato sia il pusher che l’acquirente, dopo lo scambio di piccole ma significative quantità si sostanze illecite avvenute in via Gorizia, nelle vicinanze.

Si tratta rispettivamente di un 34enne (O.S. le sue iniziali, non è stata resa nota la nazionalità delle due persone coinvolte nell’operazione) e di un 57enne (M.S.), puniti con una sanzione di 400 euro come effetto dell’applicazione della nuova ordinanza comunale oltre che con la denuncia per spaccio e la segnalazione dal Prefetto per il consumatore di sostanze stupefacenti. L’episodio risale alle 14.30 di lunedì scorso, e rientra nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto dalla polizia locale.

Come sopra esposto per entrambi è scattata la multa da 400 euro in seguito alla recente ordinanza del sindaco di Vicenza che vieta la detenzione, a qualsiasi titolo, di stupefacenti. Deterrente applicato nella speranza di scoraggiare i consumatori e allontanarli dalle zone di spaccio più note del capoluogo berico. L’operazione, che è stata eseguita dalla sezione dei Nos della polizia locale con l’ausilio del sistema di videosorveglianza e in collaborazione con le pattuglie antidegrado nell’area di Campo Marzo, ha portato al sequestro di 1,10 grammi di marijuana, 0,93 grammi di cocaina e di 97 euro in contanti.

Il più giovane dei due aveva compiuto un atto sospetto, sotto gli occhi delle telecamere pubbliche: aveva sputato qualcosa sul palmo e lo aveva subito dopo passato al 57enne che lo seguiva a piedi, a pochi passi di distanza, simulando di essere dei passanti sconosciuti uno all’altro. Questi, a sua volta, aveva occultato l’involucro nella tasca della propria giacca, e i due si erano poi allontanati in direzioni opposte. La pattuglia antidegrado è intervenuta fermando l’acquirente (M.S.) il quale ha consegnato spontaneamente 5 dosi di marijuana. Subito dopo gli agenti hanno fermato in Campo Marzo il 34enne (O.S.) che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di altre sostanze e 97 euro in contanti, oltre a un coltellino, sottoposti a sequestro amministrativo e dei quali non è stato in grado di giustificare la provenienza.