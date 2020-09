La “squadra” di Cunegato è ufficiale: Storti, Sbalchiero, Ceola e Antoniazzi in Giunta

Sciolte le riserve, “dentro i titolari” degli incarichi di responsabilità per la maggioranza che governerà Recoaro Terme per i prossimi 5 anni. O che dovrebbe governare, visti i precedenti da queste parti, visti i commissariamenti imposti in passato nella cittadina che fa da porta d’ingresso alle Piccole Dolomiti. Ma parte in ogni caso con i migliori auspici e il giusto entusiasmo la nuova squadra di governo comandata dal 21 settembre da Armando Cunegato, che ha ufficializzato la composizione della nuova giunta comunale, le deleghe riservate ai consiglieri prescelti e il ruolo di capogruppo della maggioranza, affidato a Sonia Benetti. Contando anche l’ex sindaco di Valli, nel team sono ben tre gli amministratori con esperienze alle spalle indossando la fascia tricolore, in tre diversi enti locali.

Ecco i nomi svelati stamattina in Sala consiliare nel centro di Recoaro: Enrico Storti, Luca Antoniazzi, Ilaria Sbalchiero e Giovanni Ceola (già primo cittadino recoarese, sarà l’unico “esterno”). Corrispondono ai “quatto moschettieri” che affiancheranno il sindaco neoeletto per il prossimo quinquennio, salvo successive modifiche. Altri temi delicati vengono affidati in delega specifica ad altri componenti dell’assemblea, ai consiglieri Cristina Camposilvan, Paolo Asnicar, Stefano Cornale e Antonello Tomasi. Oggi pomeriggio la prima seduta di Giunta, tra una settimana il primo consiglio comunale.

A meno di 10 giorni dalle elezioni , dunque, il paese del nord-ovest vicentino ha varato l’organo esecutivo, passo formale obbligato che dà il via ai lavori dell’amministrazione insediatasi nella “casa pubblica” di via Roma. “Nel corso della campagna elettorale – spiega Cunegato – ho riunito i candidati per essere chiaro sulle possibili disponibilità a sedere in Giunta. Ognuno ha fatto le proprie considerazioni e mi ha dato una risposta. Alla luce del voto ho voluto confrontarmi di nuovo con alcuni di loro perché fosse chiaro l’impegno che richiedo. Come io sarò sindaco a tempo pieno, voglio che anche i miei assessori possano assicurare una degna presenza in Municipio. Il lavoro da fare è molto e devo avere al mio fianco persone in grado di mettersi all’opera, forti delle loro competenze. Mi prendo la responsabilità di ogni scelta, dettata da profonde riflessioni e priva per fortuna di diktat di partiti e liste. Come i recoaresi hanno voluto darmi fiducia io chiedo loro di avere fiducia in queste scelte. Voglio che vedano al lavoro questi assessori e consiglieri prima di dare giudizi infondati”.

Come noto sono 8 i seggi (su 12) su cui sederanno i membri della maggioranza, mentre i restanti spettano alla lista candidata in supporto di Stefania Pastore. Quattro gli assessori: Enrico Storti, 65 anni, ex sindaco di Villaverla ora pensionato, sarà il braccio destro nel ruolo di vicesindaco, con deleghe a Urbanistica, Lavori Pubblici e Attività Produttive. Luca Antoniazzi, 51 anni, geometra, curerà invece Bilancio, Progetti Strategici di area vasta e l’Attuazione del Programma. Ilaria Sbalchiero, 42enne infermiera coordinatrice in alcune case di cura vicentine, guiderà Sociale, Politiche Giovanili e Pari Opportunità. Infine, con incarico di assessore esterno, l’ex sindaco di Recoaro Giovanni Ceola, 60 anni e tecnico dello Spisal, che si occuperà di Protezione Civile, Ambiente e Territorio. Rimangono invece in carico al Sindaco le deleghe a Turismo, Commercio, Personale e Affari Generali.

“Tutti dovranno fare gioco di squadra – ha concluso Cunegato – e mi auguro che su alcuni temi che valicano gli schieramenti potremo incrociare anche la collaborazione della minoranza, a partire dai temi legati alla Medicina di Gruppo e al Compendio Termale. Le mie scelte sono state basate sì sui voti raccolti, ma soprattutto sulle competenze che io stesso ho avuto modo di toccare con mano anche negli scorsi anni, oltre che sulle disponibilità manifestate”. Questo pomeriggio alle 15.00 la nuova squadra di Cunegato si riunirà per la prima Giunta del mandato, mentre il prossimo 7 ottobre alle 18.30 è in programma la prima seduta del Consiglio Comunale nella quale saranno ratificate le nomine decise dal Sindaco.