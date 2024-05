Se ne è andata Franca Cattelan Munari, un’istituzione del commercio nel cuore di Thiene

Da bambini, per tanti piccoli thienesi e dei paesi, la sola idea di far visita insieme al negozio di giocattoli “Munari” nel centro di Thiene equivaleva a una sorta di gita al luna park, o di trovarsi nel paese dei balocchi. E mettiamoci pure le mamme (soprattutto) e i papà, visto che tra gli scaffali dello storico punto vendita di Corso Garibaldi ci si è sempre trovati di fronte a un assortimento di articoli da regalo, cristalleria e porcellane in particolare, altri per la casa, piccoli elettrodomestici e ancora altro in quello che un tempo si definiva come “magazzino”. Messi in mostra con cura dalla “Signora delle vetrine”, come la ricorda in un toccante post la figlia Alessandra, una sorta di “artista delle liste nozze”, degna erede di (oggi) 140 anni di storia del commercio a Thiene.

E tra questi, chiunque da grande o da piccino è stato cliente di Franca Cattelan Munari e di sua sorella Anna Maria, non può non ricordarla magari con affetto immaginandola dietro al banco o indaffarata alla cassa o ancora avanti e indietro tra le corsie, per decenni, oltre 60 effettivi come ricordano gli amici in queste ore. Tanto da venire insignita nel 2013 del prestigioso riconoscimento di “Maestro del Commercio” con conferimento dell’aquila di diamante.

Con lo stesso spirito di titolare di una bottega che aveva contraddistinto lei e chi prima di lei ha gestito “Munari”, ereditato genitori e prima ancora dai nonni in una vera e propria dinastia di commercianti thienesi. Una tradizione con radici profonde che si rinnova di generazione in generazione, ora portata avanti dai figli di Franca, in lutto in questi giorni tristi per la perdita della loro cara mamma. E di tutta la “famiglia” di Ascom Thiene, che alla vigilia della cerimonia di addio ha riservato un commosso ricordo di lei, offrendo uno spicchio di storia nel contempo. Il suo nome di battesimo, Francesca Bertilla, probabilmente solo gli affetti più vicini lo conoscevano oltre che negli uffici dell’anagrafe, mentre per tutti coloro che accedevano nel negozio ‘era la “Franca” da salutare.

Ora per sempre, dopo 84 anni di vita, tanto lavoro, gioie e preoccupazioni e tutto il resto, serbandone il ricordo nel cuore. “Il presidente mandamentale Andrea Retis, la Giunta e il Consiglio della Confcommercio di Thiene, assieme al gruppo di lavoro dei commercianti del Centro Storico, partecipano al lutto dei figli Marina, Alessandra e Giuliano e della sorella Anna Maria, e vogliono ricordare la professionalità e l’amore per l’attività commerciale della signora Franca che ha fatto apprezzare, con la sua gentilezza e competenza, i negozi Munari ben oltre i confini della nostra città“. Questo il messaggio di cordoglio all’indomani della notizia della morte, avvenuta domenica.

Per il solenne saluto saranno le porte del Duomo di Thiene domani ad aprirsi ed accogliere quanto vorranno essere vicini ai familiari, sorella, figli e nipoti in primnel giorno preposto dell’addio terreno. La cerimonia si terrà a partire dalle 16, in data mercoledì 8 maggio 2024.