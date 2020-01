Con ViOff la città diventa vetrina di talenti: è il “fuori fiera” di VicenzaOro January

Non solo VicenzaOro ma anche tanti eventi in centro a Vicenza questo weekend con la quarta edizione del “fuori fiera” Vioff Golden Factor, iniziata venerdì 17 e che si concluderà domenica 19 gennaio nel cuore di Vicenza.

Una manifestazione che celebra il talento in ogni sua forma con una moltitudine di iniziative nell’ambito delle arti, della cultura, dell’intrattenimento, dell’enogastronomia, dell’impresa e molto altro, nata dalla collaborazione tra il Comune di Vicenza e Italian Exhibition Group, organizzatore del Salone internazionale orafo gioielliero Vicenzaoro (17–22 gennaio).

Quattro gli eventi che si replicheranno nella tre giorni. La prima è la mostra diffusa dal titolo A&D – Artigianato e Design, promossa da Cna Veneto Ovest, ideata in 21 botteghe storiche del centro per porre l’accento sull’eccellenza artigiana e manifatturiera del Made in Italy, con l’esposizione di prodotti realizzati da diversi laboratori artigiani. La mostra, gratuita ed aperta al pubblico, si svolge dal 17 gennaio al 2 febbraio. La seconda e la terza sono Golden Ingredients e Golden Menù, con prodotti enogastronomici di alta qualità e menù ad hoc in collaborazione con i locali e ristoranti berici. L’ultima è Golden Talents, che vedrà l’esibizione di performance artistiche, musicali, teatrali e letterarie, organizzate dalla curatrice d’arte vicentina Sharon Di Carlo.

Un programma per tutti i gusti e tutte le età, che è entrato sabato 18 nel vivo con l’Oro di Pigafetta. Spezie, profumi e sapori, un itinerario multisensoriale in diversi luoghi di Vicenza, che nasce dalla collaborazione tra le istituzioni culturali della città – Fondazione di Storia Onlus, Biblioteca Civica Bertoliana, Biblioteca Internazionale “La Vigna” – e l’Associazione Culturale Pigafetta 500.

Il laboratorio teatrale “Pollicino”, a cura di Theama Teatro, prevede invece nella storica Stamperia Busato in contrà Santa Lucia l’intrattenimento di bambini dai 6 ai 10 anni in una duplice attività: l’ascolto della fiaba teatralizzata Pollicino e il laboratorio di disegno e stampa a cura dello stampatore titolare.

Oggi si è svolto anche l’Open Day dell’Istituto IPSIA Lampertico per la presentazione del nuovo percorso di studi “Gold Manufacturing – Nuove tecnologie e processi del gioiello”.

Uno spettacolo itinerante ideato da exvUoto teatro per l’associazione Vicenza in Oro 1333 ha poi raccontato la storia di Vicenza e degli artigiani orafi ed orologieri, custodi di una tradizione che trova le sue radici già nel 1300 e che ha contribuito, assieme a Palladio, a costruire l’identità di Vicenza.

Oggi e domani, inoltre, alle 15.30 e 16.30, i possessori di un titolo d’ingresso alla mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi” avranno diritto all’accesso gratuito alla visita guidata dell’area archeologica di Corte dei Bissari, con prenotazione obbligatoria all’infopoint in Basilica Palladiana. Sempre sabato è prevista l’apertura serale, dalle 18 alle 22, della mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi”, alla quale i possessori del titolo d’ingresso a Vicenzaoro potranno accedere alla mostra con biglietto ridotto per tutta la durata della Fiera. Domenica 19 l’orario della mostra sarà prolungato fino alle 19.

In questo contesto, le eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche del territorio locale saranno protagoniste di raffinate degustazioni a tema, grazie alla fondamentale collaborazione di Comune di Vicenza, IEG e Confcommercio, in ViWine Gold Edition, appuntamento dedicato ai percorsi enogastronomici, creati con la prestigiosa partecipazione dei Sommelier della Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori. Sabato sera, dalle 21, in Piazza dei Signori, a prendere la scena del Golden Factor, sarà il Palladio Tribute con la celebrazione del talento vicentino per antonomasia, Andrea Palladio e la Basilica Palladiana, in uno spettacolo di musica e luci che vedrà protagonista la città, accompagnato da un concerto a cura di New Generation Gospel Crew. In contemporanea, nello Spazio AB 23, la compagnia Theama Teatro si esibirà nello spettacolo L’Urlo, una pièce suggestiva e surreale sul tema della follia in modo trasversale, tratto dal racconto di Robert Graves. Miss VIOFF si svolgerà invece nelle serate di sabato 18 e domenica 19, al Polo Universitario di Vicenza.

Sabato sera, alle 20.45, in programma la smart conference “Talento: sfumature e voci di talenti veneti” su fashion, creatività e sostenibilità, con gli interventi di Sebastiano Zanolli, Elena Donazzan, Daniela Sbrollini, Giancarlo Marinelli e Luca Rigoldi. Domenica, invece, alle 18, ci sarà la sfilata di moda realizzata con il contributo di aziende orafe e di abbigliamento del territorio. In tal contesto sarà presente il laboratorio espositivo a cura della Scuola d’Arte e Mestieri del Centro Produttività Veneto.

Domenica 19 gennaio spazio, dalle 10.30 alle 12, alle visite guidate Passeggiando con Dalí alla scoperta del genio surrealista, iniziativa organizzata da Consorzio Vicenzaè, Dalí Universe, Guide turistiche di Vicenza e Ieg.

Alle 15, a Palazzo Trissino, ci sarà la premiazione del vincitore del contest per le scuole “Dalì incontra Palladio”, alla presenza delle scuole partecipanti. Originalità ed espressione del talento, coerenza e aderenza al tema proposto, qualità espressiva e della proposta saranno i criteri che vedranno premiare la migliore opera, da parte di una giuria selezionata, con un viaggio per due persone a Praga e con due biglietti gratuiti per la mostra permanente di Dalí Universe.

Domenica sera, alle 20.30, la Chiesa di Santo Stefano ospiterà Violini Straordinari, concerto organizzato per la promozione del territorio e ricco di contenuti, che coinvolgerà l’artista di fama internazionale Matteo Fedeli e il Violino Pietro Guarneri 1709, realizzato agli inizi del XVIII Secolo dal figlio del famoso liutaio cremonese, Andrea Guarneri. In tale occasione, con la presenza speciale di Fondazione Mauro Baschirotto, saranno raccolti fondi per la ricerca legata alle malattie rare.