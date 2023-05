Consiglieri comunali a Vicenza, proclamati gli eletti: 20 della maggioranza e 12 dell’opposizione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Questa mattina il sindaco Giacomo Possamai ha firmato l’atto con cui rende nota la proclamazione sua e dei consiglieri comunali che entrano in Sala Bernarda a seguito del risultato delle elezioni del 14 e 15 maggio e del successivo turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio.

Il Consiglio comunale di Vicenza è composto da 32 persone, oltre al sindaco. 20 sono gli scranni di Sala Bernarda destinati alla maggioranza, 12 alle minoranze. Quello che è uscito dalle urne è un mix di persone con esperienza e new entry.

Per quel che riguarda la maggioranza di centro-sinistra, insieme col sindaco Possamai entrano in consiglio comunale rappresentanti di tutte e sei le sei liste collegate.

Il Partito Democratico vedrà sedere in consiglio Isabella Sala, Cristina Balbi, Alessandro Marchetti, Angelo Tonello, Lorenza Rizzini, Giacomo Bez e Davide Giacomin.

Per la lista Possamai Sindaco ci saranno Massimiliano Zaramella, Luisa Consolaro, Leone Zilio detto Leone, Sara Baldinato, Beatrice Giulia Restuccia e Mauro Burlina.

Giovanni Selmo, Sandro Pupillo ed Elia Pizzolato sono gli eletti per i Civici con Possamai, Leonardo Nicolai detto Dodo e Martina Corbetti per Coalizione Civica Sinistra Verdi.

Cristiano Spiller è il consigliere della lista Per una Grande Vicenza Azione Italia Viva, Matteo Tosetto di Lista Tosetto – Ripartiamo da Vicenza.

Questo assetto subirà sicuramente qualche cambiamento al momento delle nomine degli assessori comunali, tanto più che Possamai ha sempre indicato come uno dei criteri di scelta dei rappresentanti di Giunta proprio quello delle preferenze ottenute ai seggi. Possamai ha già detto che non ci saranno assessori esterni.

Quanto alle minoranze, insieme all’ex sindaco Francesco Rucco, uscito perdente dal ballottaggio, entrano in Sala Bernarda i rappresentanti di quattro liste.

Per la lista Rucco Sindaco, oltre a Rucco, ci saranno Simona Siotto, Valerio Sorrentino, Valeria Porelli, Leonardo De Marzo, Michele Dalla Negra, Stefano Notarangelo e Liliana Zocca.

Nicolò Naclerio e Giorgio Conte saranno gli esponenti della lista Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia. Solo un rappresentante della Lega Salvini per Rucco Liga Veneta: Jacopo Maltauro, mentre per Forza Italia – Berlusconi per Rucco, entra in consiglio comunale Marco Zocca.