Consiglio comunale “senza Lega” a Vicenza: Maltauro lascia il partito e passa al Misto

I rumors della politica vicentina hanno trovato piena conferma: Jacopo Maltauro, giovane consigliere della Lega in Consiglio comunale a Vicenza, ha ufficializzato la sua uscita dal partito, in disaccordo con la linea-Salvini. “Non mi riconosco in un partito che si avvicina alla destra radicale” ha dichiarato l’ora ex capogruppo leghista che passerà al Gruppo Misto in attesa di “mosse” future, specificando di rimanere in opposizione.

“La Lega è stata la mia casa dove sono cresciuto, il movimento giovanile è la mia seconda famiglia – spiega Maltauro, che ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi del Carroccio -. E’ stato un partito che ho sempre votato, mi ha dato l’opportunità di candidarmi e diventare il più giovane consigliere comunale della storia di Vicenza. Ma le cose sono cambiate e il problema è politico. Sono un liberale federalista ma moderato, liberale, di centrodestra, questa Lega vicina all’estrema destra non può essere il mio partito, lo dico con amarezza ma senza nessun astio sul piano personale”.

In un video in prima persona, della durata di tre minuti e mezzo, Jacopo Maltauro spiega nei dettagli la decisione delle dimissioni omnicomprensive e del passaggio al Gruppo Misto. Una decisione fondata sulla coerenza e il rispetto degli ideali che lo avevano portato a intraprendere la carriera politica, come sottolinea Maltauro, laureando in Giurisprudenza, nato nel 1999 e punto di riferimento, nonostante la giovane età, del partito a Vicenza fino a pochi giorni fa.

Nel 2018 la prima elezione a consigliere comunale, è infatti al secondo mandato a Palazzo Trissino, dal 2023 capogruppo di minoranza e membro di 5 commissioni. La politica fa parte anche del suo percorso professionale, occupandosi di marketing e comunicazione in questo settore.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.