Coppa Italia Serie C: Il L.R. Vicenza formato campionato batte i giovanissimi dell’Arzignano

Non ha voluto correre rischi mister Francesco Baldini che, incalzato dalle pesanti contestazioni, ha deciso di mandare in campo, nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C la formazione tipo con ben nove titolari su undici ad eccezione dei soli Cataldi e Desplanches, che in campionato trovano poco spazio. Soluzione opposta per il tecnico dell’Arzignano Bianchini che di titolari ne schiera solo quattro e infarcisce una formazione di giovanissimi, alcuni dei quali anche alla prima esperienza tra i professionisti. Ne è uscita una gara in cui a vincere è stata la squadra più forte, il 4-2 finale è il giusto risultato per quanto visto in campo con gli ospiti usciti a testa alta e un L.R. Vicenza che ritrova qualche certezza anche se va valutata l’enorme differenza tecnica tra le due rivali.

Cambia modulo il Lane che per l’occasione presenta il 4-3-1-2 con Desplanches tra i pali, linea difensiva tutta titolare con Ierardi e Sandon sulle corsie esterne e al centro il duo Padella-Pasini. A centrocampo Cavion e Zonta a supporto di Cataldi mentre Scarsella a fungere da trequartista dietro alle due punte Rolfini e Ferrari. La prima occasione clamorosa è però degli ospiti che dopo otto minuti di gioco mettono Parigi tutto solo davanti all’estremo difensore biancorosso, tiro debole parato facilmente. Il primo gol del Vicenza, invece, arriva al 14esimo con una bella palla servita da Cavion in profondità, Rolfini si invola in area e batte Volpe. Al 28esimo Cavion si ripete, aprendo dalla destra un traversone basso che trova sul secondo palo Ferrari che insacca facilmente per il 2-0. Accorcia le distanze l’Arzignano al 37esimo con Parigi, lasciato inspiegabilmente solo in area, il 97 gialloazzurro gira in rete al volo un bel traversone arrivato dalla sinistra. A inizio secondo tempo arrivano in rapida successione i gol di Scarsella (46′) e Ierardi (49′). A sette minuti dalla fine Cariolato segna il definitivo 4-2.

Come detto il L.R. Vicenza mostra qualche certezza in più rispetto al campionato, Cavion sugli scudi con due assist e una prestazione maiuscola, bene anche Rolfini che torna al gol e va vicino in almeno altre due occasioni, il solito Ferrari che lotta e segna e molto meglio ha fatto anche Scarsella che ha trovato il gol e si è lanciato spesso nel clou del gioco. Meno bene la difesa che anche in coppa non brilla per precisione e si fa infilare spesso dagli avversari. Questa vittoria deve servire per il morale, certo, non si pensi però che tutti i problemi siano risolti, la strada è ancora lunga. molto lunga!

TABELLINO

Vicenza (4-3-1-2): Desplanches; Ierardi, Pasini, Padella (29’ s.t. Corradi), Sandon; Zonta, Cataldi (47’ s.t. Greco), Cavion; Scarsella (18’ s.t. Giacomelli); Ferrari (18’ s.t. Alessio), Rolfini (47’ s.t. Busatto). All. Baldini.

In panchina: Brzan, Grandi, Valietti, Ronaldo, Jimenez, Begic, Oviszach, Dalmonte.

Arzignano (4-3-1-2): Volpe; Davi, Bonetto, Grosso, Gning (35’ p.t. Zanella); Nchama, Cester (18’ s.t. Casini), Bontempi; Lunghi (28’ s.t. Cariolato); Grandolfo, Parigi (18’ s.t. Fyda). All. Bianchini.

In panchina: Pigozzo, Saio, Molnar, Gemignani, Piana, Penzo, Antoniazzi, Tardivo, Tremolada.



Arbitro: Adolfo Baratta di Rossano (assistenti Ravera – Boggiani).



Reti: primo tempo: Rolfini (V) al 15’, Ferrari (V) al 28’, Parigi (A) al 37’; secondo tempo: Scarsella (V) al 1’, Ierardi (V) al 4’, Cariolato (A) al 37’.