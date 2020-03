Coronavirus: 5 contagiati nel vicentino. Teatri e cinema chiusi, riaprono mostre e musei

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel vicentino c’è il primo ricovero per contagio da nuovo Coronavirus. Si tratta di un paziente fuori Ulss, come rende noto la Ulss 8 Berica nel suoi bollettino delle ore 13.

Il paziente – quinto caso di contagio in provincia – non è residente nel Vicentino ed è ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza. “E’ in miglioramento, dimissibile in pochi giorni e proseguirà l’isolamento fiduciario a domicilio” spiega la nota dell’Ulss 8. Il quinto paziente, di cui non si conosce ancora sesso ed età, si va ad aggiungere a due giovani donne, una di Campiglia dei Berici e l’altra di Agugliaro, a un uomo di 37 anni di Chiampo e un giovane calciatore vicentino che gioca con una squadra in Toscana. Nessun contagio, finora, nel territorio dell’Ulss 7 Pedemontana.

Complessivamente sono 220 i tampi eseguiti in provincia di Vicenbza: 180 nell’Ulss 8 Berica e 40 nell’Ulss 7 Pedemontana.

Il nuovo decreto

Per contrastare la trasmissione dell’infezione da nuovo coronavirus il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 1° marzo un Decreto che armonizza a livello nazionale le misure di contenimento e che impone alcune limitazioni precauzionali per la settimana dal 2 all’8 marzo. In attesa delle istruzioni che interpretano le misure prese dal Governo eccovi alcune importanti indicazioni valide su tutto il territorio regionale.

❌Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ✅E consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici ❌Sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale ✅L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti ❌Sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi di ogni ordine e grado ✅ Apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone. ❌Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ✅Svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; ✅Apertura delle attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori; ❌Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; ❌Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; ❌Sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; – Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Le riaperture

Mentre rimangono chiuse le attività didattiche nelle scuole (in molte gli insegnanti si stanno organizzando con lezioni a distanza), sulla scorta del decreto da oggi possono riaprire al pubblico musei, mostre e biblioteche, con con ingressi contingentati e precise prescrizioni sanitarie da rispettare, mentre restano sospesi eventi ed incontri fino all’8 marzo.

A Vicenza da domani riapre la Basilica palladiana e musei civici, ma con ingressi contingentati. Riapre anche la biblioteca Bertoliana per i soli prestiti online. Il Consiglio comunale si terrà a porte chiuse in diretta streaming. Nuova e molto impattante risulta invece la prescrizione per gli esercizi commerciali, e in particolare i bar e ristoranti. Tutti devono adottare le misure igienico sanitarie già note. Ristoranti, bar e pub possono tenere aperto, a condizione che il servizio sia svolto per i soli posti a sedere e che gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. In tutte le altre attività commerciali l’accesso è consentito con modalità contingentate e con distanza di almeno un metro. “Si tratta di norme molto severe – ha commentato il sindaco – la cui inottemperanza comporta una violazione penale. Per questo motivo abbiamo scritto alle associazioni di categoria con la richiesta di collaborare a diffondere in modo capillare tra i loro iscritti le misure che il Governo chiede di adottare fino all’8 marzo”.

A Bassano del Grappa da oggi sono nuovamente visitabili quindi i Musei Civici Bassano del Grappa e Biblioteca Bassano del Grappa.

A Schio sono stati annullati o rinviati lo spettacolo di danza “Golem – massa grezza” in programma mercoledì 4 marzo al Teatro Civico e il concerto “Nuvole barocche” con Ilaria Fantin e Faber Antiqua in programma venerdì 6 marzo sempre al Civico. Gli eventi sono rinviati, la Fondazione Teatro Civico è già attiva per recuperare appena possibile gli appuntamenti di spettacolo. La biglietteria resta regolarmente aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il pomeriggio del giovedì dalle 16 alle 18.30, il sabato dalle 10.30 alle 12.

A Thiene annullato lo spettacolo dei Momix, “Alice”, previsto per sabato 7 e domenica 8 marzo per celebrare i 40 anni della Stagione Teatrale di Prosa. Sospesi anche lo spettacolo “Bella figura” della Stagione Teatrale, che doveva andare in scena il 3, 4, 5 marzo e, presso la Palestra Scalcerle, la “Giornata internazionale della donna e dei planetari”, prevista per l’8 marzo.

A Lonigo il Comune informa che lo spettacolo “Parenti serpenti” in programma il 5 marzo (stagione di prosa in abbonamento) è stato annullato e verrà recuperato in una data che sarà comunicata al più presto, mentre il concerto di Francesco Carletti e Mirka Scepanovic, previsto sabato 7 marzo nell’ambito del Marzo Musicale Leoniceno, è stato annullato.

A Valdagno aperto al pubblico il Museo Civico “D. Dal Lago”, ma non alle attività didattiche con le scuole. Aperta anche la Biblioteca Civica Villa Valle, ad eccezione di sala del caminetto, aule studio, sala 0-3 anni. Visitabile anche la Mostra d’illustrazione per l’infanzia, ma non alle attività con le scuole, mentre rimane chiuso invece il Cinema Teatro Super.