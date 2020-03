Donna perde il controllo dell’auto e finisce nel canale: soccorsa con l’elicottero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alle 13.30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Giovanni lungo la strada provinciale 8 a Orgiano per un’uscita di strada autonoma: ferita una donna. I pompieri arrivati da Lonigo hanno estratto la conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto finita in un fossato a bordo strada.

La donna, una 42 enne di origini moldave, è stata presa in cura dal personale del Suem 118 e trasportata in elicottero in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.