Coronavirus: tutti i dati del Vicentino che invitano ad essere ancora prudenti

Sono 6.025 le persone “attualmente positive” al 16 febbraio in provincia di Vicenza: per trovare una cifra simile, bisogna tornare al 1° novembre 2020, mentre il picco di 17.809 lo scorso 24 dicembre (il dato più alto in assoluto, a cui fa da contraltare però, il giorno di Natale, un report dell’Azienda Zero della Regione che contava “solo” 13.136 contagiati, ossia quasi 4.700 in meno, un crollo spiegabile solo con un “repulisti” ed aggiornamento dei conteggi).

La lunga seconda ondata della crisi pandemica provocata dal virus Sars-Cov-2 sembra insomma sulla via del superamento, ma permane una sacca di contagi e di ricoveri. La fase attuale proprio per questo è particolarmente delicata, un punto nevralgico per portarci fuori dall’emergenza o per farci ripiombare velocemente dentro, a causa delle ormai note “varianti” sempre più diffuse anche in Italia. A conferma, negli ultimi giorni infatti la contrazione dei numeri dell’epidemia in Veneto e nel Vicentino sembra dare qualche cenno di arresto: non riusciamo insomma, al momento, a ritornare ai numeri irrisori di giugno e luglio 2020. Ma ecco nel dettaglio la situazione in provincia, ospedale per ospedale.

I contagi. Detto degli attualmente positivi, complessivamente in provincia di Vicenza dall’inizio dell’epidemia i contagiati sono 52.701: 23.642 nell’Ulss 7 Pedemontana e 29.059 nell’Ulss 8 Berica. Da almeno quindici giorni i nuovi casi che giornalmente vengono individuati oscillano negli ultimi giorni fra 100 e 140.

La situazione dei ricoveri. Al 16 febbraio negli ospedali berici sono ricoverate 177 persone positive: 86 nell’Ulss Pedemontana e 91 nell’Ulss Berica. Siamo a circa un terzo dei pazienti presenti il giorno del picco, il 10 dicembre scorso, quando si contarono 569 ricoverati (nella prima ondata, il numero più alto fu il 1 aprile con 286 ricoveri, praticamente la metà rispetto all’ondata iniziata nell’ottobre scorso). Oggi in terapia intensiva ci sono 12 vicentini (erano 49 il 28 dicembre, giorno con il numero maggiore di pazienti gravi): il numero da alcuni giorni non scende più, rimanendo pressoché stabile. Ecco la situazione nei singoli ospedali, aggiornata ad oggi: Ospedale San Bortolo di Vicenza 63 pazienti (dei quali 7 in terapia intensiva), Noventa 12, Valdagno San Lorenzo 16, Santorso 70 (di cui 5 in terapia intensiva, mentre sono 181 i ricoveri non-covid), Bassano 0, Asiago 0, ospedale di comunità di Marostica 15, La Decima di Montecchio Precalcino 1.

I Decessi. Sono 1.729 i decessi legati al Covid-19 in provincia di Vicenza dal 21 febbraio 2020. Nell’ultima settimana nel vicentino il numero dei decessi giornalieri è oscillato fra 1 e 3.

I guariti. Nella provincia berica dall’inizio dell’epidemia nel febbraio scorso sono 45.286 le persone guarite dalla sindrome Covid-19, 288.550 in tutto il Veneto.

La situazione nella regione. 702 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore e 72 morti: questi i numeri più recenti diffusi dall’Azienda Zero. 322.522 il totale dei contagiati, mentre il totale delle vittime è di 9.551 in Veneto, secondo il bollettino regionale: 6.426 di questi sono avvenuti negli ospedali per acuti e 3.125 fuori, in particolari nelle case di riposo. Gli attualmente positivi sono 23.487 (-622) e i ricoverati con Covid sono 1.490 nelle aree mediche e 134 in terapia intensiva.