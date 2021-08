Corso San Felice, arriva la nuova “contrastata” rotatoria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovo look per Corso San Felice a Vicenza, con l’arrivo di una nuova rotatoria. Consentirà l’accesso all’ex Corte Pellizzari permettendo l’ingresso e l’uscita dal futuro discount targato Lidl che sorgerà proprio in quest’area nei prossimi mesi. I lavori prenderanno il via lunedì 23 agosto e – come segnala il comune – “potrebbero comportare rallentamenti alla circolazione in prossimità dell’incrocio con viale Legione Antonini”.

Nel passato più o meno recente sulla nuova rotatoria si sono alzate diverse voci di dissenso. Tra tutte quella del consigliere di minoranza Raffaele Colombara (Quariteri al Centro) che a fine giugno diceva: “Nonostante le richieste dei cittadini che avevano detto no e proposto concrete alternative, alla fine accolte anche dall’amministrazione i privati tirano dritto. Si tratta di un’opera assolutamente impattante, in uno dei punti più delicati della mobilità cittadina”.

Un primo e più articolato progetto di recupero dell’ex complesso produttivo Corte Pellizzari, con relativa rotatoria di accesso, risale al piano degli interventi del 2012 e prevedeva una destinazione dell’area per la maggior parte a uso residenziale. Ma nel 2018, anziché procedere con il piano attuativo, i proprietari hanno deciso di seguire la strada del “piano casa”, con realizzazione del solo supermercato di superficie di vendita inferiore ai 1500 metri quadrati. Il permesso a costruire da parte del comune è arrivato a marzo del 2019. Ed è lo stesso comune che nella nota stampa con cui comunica l’inizio dei lavori fa riferimento alla proposta di una possibile alternativa alla rotatoria, che però non è stata presa in considerazione dal costruttore del nuovo supermercato. “Successive valutazioni hanno indotto l’amministrazione a verificare la possibilità che al posto del rondò fosse realizzato un incrocio a raso con corsia di accesso al parcheggio del supermercato, ma il privato non ha accolto tale richiesta”.