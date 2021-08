Covid, 7.162 i nuovi casi, 69 decessi. Federfarma: boom di tamponi per ottenere il Green Pass

Sono 7.162 i nuovi casi registrati su 226.423 tamponi processati, per un tasso di positività che sale al 3,2% (+1%). I dati del ministero della Salute registrano inoltre 69 decessi nelle ultime 24 ore. Crescono ancora i ricoveri: 87 in più nei reparti ordinari e 19 in più nelle terapie intensive. Diminuiscono leggermente gli attualmente positivi: 334 in meno rispetto al giorno precedente.

E la Sardegna intanto allontana la possibilità di entrare in zona gialla: i nuovi dati sull’occupazione delle terapie intensive dei pazienti Covid sono in calo del 2%. Dopo aver sforato la soglia del 10% per due volte, la situazione è tornata sotto controllo, con un 9% certificato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che tiene l’isola nella fascia a zero restrizioni con entrambi i parametri sui ricoveri.