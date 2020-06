Auto si ribalta su un fianco dopo lo scontro: feriti due anziani rimasti bloccati all’interno

Prima un impatto violento tra due veicoli e poi il pericolo imminente per la perdita di benzina dal serbatoio. Sono dovuti intervenire con prontezza i vigili del fuoco per salvare due anziani a bordo di un’auto ieri sera in territorio di Costabissara. L’incidente stradale era stato segnalato alle 21.30 lungo la Sp46 del “Pasubio”, a Motta, con la necessità di soccorsi immediati dopo lo scontro tra un’Alfa Romeo 146 condotta da un giovane e una Toyota Verso con a bordo una coppia di 76 e 74 anni, marito (al volante) e moglie.

I due pensionati avrebbero avuto la peggio, con il ribaltamento della loro vettura su un fianco e gli sportelli di uscita bloccati a causa. Una situazione di potenziale pericolo, inoltre, in quanto dal serbatoio era già in corso la fuoriuscita di parte del carburante, visibile sull’asfalto.

I pompieri giunti dalla sede centrale provinciale di Vicenza hanno “puntato” la Toyota rovesciata sulla carreggiata, dove i due coniugi erano rimasti intrappolati senza possibilità di uscire autonomamente dall’abitacolo. Utilizzando strumenti come cesoie e divaricatori hanno estratto la coppia, subito consegnata alle cure del personale del Suem 118 giunto a Costabissara dall’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove sono rientrati con i due pensionati feriti. Le loro condizioni erano serie ma, salvo peggioramenti, non correrebbero pericolo di vita.

Del tutto illeso invece l’altro automobilista coinvolto delle dinamiche dell’incidente: si tratta di un vicentino di 22 anni che viaggiava solo a bordo dell’Alfa Romeo 146. Per lui solo un rapido controllo sul posto da parte dei sanitari del Suem. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi sull’incidente, le cui dinamiche non sono state per ora rese note.