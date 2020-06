Tamponamento sulla strada del “Pasubio” a Motta: un furgone finisce di traverso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un maxi incidente ha coinvolto ben quattro veicoli e che bloccato a lungo la strada provinciale 46 del Pasubio, senza registrare alcun ferito. Il fatto risale alle 10.40 di ieri mattina, all’altezza di Motta di Costabissara e sotto una pioggia fitta in quel frangente. Tre veicoli – due auto e un furgone – diretti verso il capoluogo Vicenza hanno dato vita a una tamponamento con l’autocarro a girarsi su se stesso dopo l’impatto per poi finire di traverso sulla corsia opposta. Proprio dove sopraggiungeva in quegli istanti concitati un quarto mezzo, diretto a Schio, e finito anche contro un muretto per evitare l’impatto.

Una carambola che ha visto tutti i protagonisti dell’episodio precipitarsi fuori dai rispettivi abitacoli per il timore di nuovi tamponamenti e per sincerarsi uno delle condizioni di salute dell’altro. Salvo presentazione di certificati medici successivi all’evento, nessuno si sarebbe fatto male: solo paura e qualche graffio per tutti i conducenti.

Sul posto si sono subito recati gli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldagno, Costabissara e Isola Vicentina, occupatisi dei rilievi e di gestire il traffico ingente deviandolo su vie laterali per un’ora, fino a circa le 11.45. Di fatto, i quattro veicoli ostruivano del tutto la carreggiata, congestionando il flusso su una delle arterie notoriamente più trafficate della provincia.

Insieme agli agenti di polizia locale una squadra di vigili del fuoco, impegnata nelle operazioni di sgombero dei mezzi fermi in via Pasubio in attesa del soccorso stradale e di messa in sicurezza del’area interessata dall’incidente stradale. Due dei veicoli in panne, infatti, non si mettevano più in moto ed è stata necessaria la rimozione.

La dinamica di quanto successo ieri appare chiara: una prima automobile ha arrestato la marcia in attesa di svoltare verso sinistra, alle sue spalle due mezzi avrebbero rallentato per consentire la manovra mentre l’autocarro bianco – il quarto quindi in successione – avrebbe frenato in ritardo, perdendo il controllo sull’asfalto viscido e urtando la terza macchina della fila. Dopo l’impatto iniziale ecco l’invasione della corsia di marcia opposta con il coinvolgimento dell’unica vettura proveniente da Vicenza, sbattuta sul fianco destro del furgone e sul muretto a lato. “Salva” dal flipper, invece, la vettura che stava svoltando.