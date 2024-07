Ha il divieto di avvicinamento all’ex e non lo rispetta: arrestato un 22enne

Una relazione conflittuale, le mani addosso alla giovane compagna e il divieto di avvicinamento non rispettato: per questo un giovane di Motta di Costabissara è stato arrestato su ordine del giudice per le indagini preliminari, in applicazione dell’ennesimo caso di “codice rosso“.

La storia ha per protagonisti due giovani di 22 anni, entrambi italiani. I due hanno da diverso tempo una relazione che i carabinieri stessi definiscono “turbolenta” tanto che verso la fine di giugno, al termine dell’ennesimo litigio lui (non pubblichiamo le iniziali di entrambi per non rendere riconoscibile la vittima) l’ha malmenata tanto da produrle delle lesioni personali. La ragazza si è quindi recata dai carabinieri di Dueville a sporgere querela, a seguito della quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, condividendo le ipotesi investigative dei militari dell’Arma, ha richiesto al gip la misura cautelare al gip (che l’ha accolta con apposita ordinanza) di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla giovane e l’obbligo di presentazione due volte al giorno in caserma.

Il ragazzo, oltre a non rispettare la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è però stato trovato dai carabinieri, nella mattinata di lunedì 22 luglio, all’interno di un parco pubblico di Costabissara insieme alla vittima. Per questo è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza tutta la notte. La mattinata del 23, con rito direttissimo, il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria del luogo di residenza, con il divieto di avvicinamento alla compagna maltrattata.