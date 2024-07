Parigi 2024. Tennis, Sinner non partecipa alle olimpiadi per tonsillite

A poche ore dal via ufficiale delle Olimpiadi di Parigi, l’Italia perde una punta di diamante., che aveva ritardato la partenza per via si uno stato febbrile,. L’annuncio è arrivato via social dall’altoatesino che si dice amareggiato. Al suo posto nel tabellone principale ci sarà Andrea Vavassori.

“Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e nella visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare – ha scritto sui suoi social il tennista numero 1 al mondo –. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia”.

Non è un rapporto fortunato quello di Sinner con la rassegna a 5 Cerchi, visto che anche a Tokyo 2020 il campione altoatesino aveva dato forfait. In quel caso però nessun problema fisico solo una scelta dettata dalla volontà di concentrarsi sulla propria crescita in un momento in cui non stava giocando il suo miglior tennis.

Al posto di Sinner nel tabellone principale ci sarà Andrea Vavassori. Il termine ultimo per l’iscrizione dei tennisti scadeva l’8 luglio. Per questo motivo Sinner può essere sostituito solo da un tennista che già fa parte del contingente azzurro. La rinuncia del numero 1 al mondo porta a un cambio anche per uno dei due doppi italiani (l’altro è Bolelli-Vavassori): con Lorenzo Musetti giocherà Luciano Darderi. Vavassori disputerà anche il torneo di doppio misto, in coppia con Sara Errani.

Il presidente della Fitp Angelo Binaghi sul forfait ha dichiarato: “Un grandissimo dispiacere, in particolare per il ragazzo che ci teneva tanto e per i tantissimi sportivi italiani che aspettavano di vederlo in campo. Purtroppo, riviviamo il dramma che abbiamo conosciuto agli Internazionali”. E ancora: “Auguro a Jannik di rimettersi al più presto, sono convinto che lo vedremo al meglio delle forze agli Us Open, un torneo che tutti gli italiani potranno vedere integralmente e gratuitamente in chiaro”.

“È un peccato, era uno dei papabili per la medaglia d’oro – le parole di Adriano Panatta a Lapresse –. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto vederlo in campo”. Poi l’ex leggenda azzurra prova però anche a guardare oltre e a concentrarsi sui chi ci sarà e potrà provare a regalare grandi soddisfazioni alla spedizione italiana: “Non disperiamo, abbiamo la Paolini, la Errani e poi abbiamo anche Musetti che gioca bene, abbiamo Darderi, senza dimenticare i doppi”.