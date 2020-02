Pensionata investita sulla strada del Pasubio. Autista passa col rosso e la travolge

Investimento di una ciclista ieri mattina a Motta di Costabissara, dove una pensionata di 74 anni è stata travolta da un a vettura che non si sarebbe fermata al semaforo pedonale a chiamata, con il rosso, per consentire l’attraversamento in prossimità del passaggio pedonale. L’urto si è verificato poco dopo e 10 di ieri mattina lungo la trafficata strada sp46 del Pasubio, con l’arrivo in seguito di un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in pronto soccorso per medicazioni e accertamenti clinici. Sia la vittima che l’investitore risiedono nel territorio di Costabissara.

Si tratta infatti di A.E.M., 74 anni, per quanto riguarda l’anziana residente nella zona, che si era recata in paese per alcune commissioni, mentre per l’uomo al volante di una Citroen C2 le iniziali sono S.P.A., di 63 anni, anch’egli bissarese. Quest’ultimo viaggiava a bordo della sua utilitaria in direzione nord, con Vicenza quindi alle spalle. Secondo le prime indicazioni, l’auto non si sarebbe fermata all’attraversamento semaforico di fronte alla chiesa di S. Cristoforo, non avvedendosi del segnale luminoso di colore rosso che imponeva lo stop, a causa probabilmente di un abbaglio causato dal sole.

Sul posto gli agenti della polizia locale Unione dei Comuni incaricati dei rilievi del caso. La ferita presa in consegna dal personale sanitario, pur rimasta cosciente, non è stata in grado di spiegare la versione di quanto accaduto, e sarà sentita non appena le condizioni di salute lo permetteranno. Non è stato accertato, almeno finora, se la pensionata avesse imboccato l’attraversamento da pedone, conducendo la bici “a mano”, oppure fosse in sella al velocipede al momento dell’impatto.

In ogni caso se sarà confermata l’ipotesi del transito vietato con segnale semaforico l’automobilista distratto rischia il ritiro della patente di guida.