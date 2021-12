Stazione Mobile dei Carabinieri in centro, al via i servizi di prossimità in aiuto ai cittadini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le festività sono alle porte e in arrivo aumentano anche i servizi delle Forze dell’Ordine che impiegano sempre più persone e mezzi con il fine di garantire la sicurezza di tutti. Da ieri, 14 dicembre, due Carabinieri della Tenenza di Dueville, hanno parcheggiato la Stazione Mobile di fronte al Municipio di Costabissara per creare nuove interazioni con i commercianti del luogo e capire quali sono le loro paure o problematiche in tema di sicurezza.

L’idea che sposa in pieno il motto dell’Arma dei Carabinieri “POSSIAMO AIUTARVI”, ha l’intento di ribadire l’incondizionata disponibilità all’ascolto e al tempo stesso quello di recepire eventuali segnalazioni inerenti problematiche o criticità.

Durante la ronda sono stati ben 25 i negozianti con i quali i carabinieri si sono interfacciati e molte di più sono state le attestazioni di compiacimento da parte dei cittadini per questa dimostrazione di vicinanza, soprattutto in questo periodo così particolare.

La richiesta di sicurezza rimane sempre alta e infatti l’obbiettivo dei militari è anche quello di individuare eventuali situazioni antigiuridiche, soprattutto in difesa di anziani e fasce deboli in genere, nonché di netto contrasto e contenimento ad eventuali comportamenti sbagliati assunti dai giovani. L’iniziativa dei carabinieri della Tenenza di Dueville si protrarrà per tutto il mese di dicembre nei territori dei Comuni di Caldogno, Costabissara, Dueville, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto e già tante sono state le richieste affinché si possa ripetere con sempre maggiore frequenza.

Questo tipo di servizio andrà ad affiancarsi alle consuete attività di controllo del territorio svolte quotidianamente in uniforme e in borghese dal reparto finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in genere nonché dei controlli sul rispetto delle normative anti-covid con particolare riferimento al monitoraggio dei green-pass che avviene in maniera costante e capillare sin dal 15 ottobre (data di entrata in vigore), sotto il coordinamento del Comando Compagnia Carabinieri di Thiene.