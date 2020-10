Previsioni meteo 30-10/1-11. Fine settimana soleggiato e mite

VENERDI’ 30 OTTOBRE

Sul vicentino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature saranno in leggero aumento, specie nei valori massimi con punte di 18°C in pianura.

SABATO 31 OTTOBRE

Altra bella giornata di sole dal clima mite. Tuttavia sul basso vicentino torneranno a farsi vedere nebbie la notte e primo mattino. Estremi termici in pianura tra 7 e 19°C. Zero termico 3800m, valori record per il periodo.

DOMENICA 1 NOVEMBRE

Sarà ancora il sole a dominare nella prima giornata del mese. Solo nelle basse pianura persisterà la nebbia per gran parte della mattina. Temperature stazionarie.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo buono fino a martedì. Umidità e nebbia saranno comunque in aumento in pianura.