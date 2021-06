Covid, nel bacino dell’Ulss 8 i guariti “doppiano” i nuovi contagi. Ancora 15 i ricoverati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il bollettino sanitario legato all’emergenza sanitaria per la pandemia da venerdì scorso non viene più diffuso a cadenza giornaliera ma settimanale dall’Ulss 8 Berica, che per prima in provincia ha intrapreso questa nuova modalità di raccolta dei dati salienti sull’incidenza del Covid-19 a Vicenza, Ovest e Basso Vicentino.

In quello emesso stamattina salta subito all’occhio come il numero dei guariti negativizzati (220 persone) “doppi” quello dei nuovi contagi, 105. Una cifra che tradotta nell’ordine delle 24 ore significa in media 15 infezioni al giorno da venerdì 28 maggio a ieri in tutto il bacino territoriale.

A lungo nei mesi scorsi caratterizzati da prima e seconda ondata, sempre in Ulss 8, con numeri impietosi spesso oltre le duecento unità giornaliere e più. Il dato delle 105 unità inserite nell’elenco dei vicentini alle prese con l’infezione nella settimana a cavallo tra maggio e giugno, dunque, conferma il trend di calo progressivo dell’andamento dei contagi, anche se non si è ancora raggiunta l’auspicata “quota zero.” Rispetto alla settimana precedente sono calati di un terzo circa i contagi (-32%) oltre che le nuove ospedalizzazioni (-37% come indica l’Ulss 8 nella tabella aggiornata).

Altrettanto auspicata è la volontà di dichiarare Covid-free anche l’ultimo polo dell’azienda sanitaria che attualmente ospita pazienti in gravi condizioni di salute con la concausa del contagio dal virus Sars-Cov-2. Rimangono in 15 i pazienti sotto cure del persone sanitario “speciale” dell’ospedale San Bortolo, di cui 2 assistiti in maniera intensiva nell’unica sala di rianimazione ancora attiva. Rispetto a venerdì scorso sono tre in meno, in virtù di due dimissioni (saldo tra nuovi ingressi e uscite dall’ospedale) e, purtroppo, di un decesso. Nei poli di Valdagno e Noventa, come noto, i reparti Covid sono stati smobilitati nelle scorse due settimane. Da ricordare il “picco” di fine dicembre 2020 con 313 pazienti ricoverati in tre ospedali.

Nel grafico (ingrandire con lo zoom) l’andamento dei ricoveri ospedalieri in Ulss 8Calato infine il numero dei tamponi molecolari e rapidi effettuato in questo arco di tempo: poco più di 15.500 (il 20% in meno), per une media di circa 2.250 al giorno, con incidenza percentuale di casi di positività sotto l’1%. Intanto sfiora quota 200 mila il numero dei vaccinati vicentini attraverso i canali dell’Ulss 8 Berica: sono 199.841, a fronte di un totale di 291.649 dosi somministrate in cinque mesi di campagna vaccinale.