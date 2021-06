Mezzo compattatore di rifiuti va a fuoco nella notte. L’operatore scende in tempo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo l’incendio all’ecocentro di Cavazzale scaturito ieri intorno alle 13 da un camion per il trasporto di materiale da smaltire, stanotte un secondo caso di fiamme che distruggono dei mezzi di trasporto rifiuti è avvenuto lungo la strada Nuova Gasparona.

L’allarme è scattato alle 3.30 di oggi dal territorio di Breganze, dove era in transito per ul turno di lavoro notturno un piccolo camioncino con cassone attrezzato per compattare i rifiuti, raccolti per conti d una ditta di servizi ecologici di Dueville.

I vigili del fuoco incaricati dell’interventi sono stati i membri della squadra di turno al distaccamento di Bassano del Grappa, giunti sul posto indicato dall’operatore ecologico – sulla Sp8 meglio nota come Nuova Gasparona – saltato giù dal veicolo in fiamme appena in tempo. Si era accorto con stupore di un filo di fumo che fuoriusciva dalla cabina, e del tipico odore acre di una combustione in corso. L’uomo ha immediatamente chiesto aiuto dopo essersi messo in salvo.

Una volta giunti nell’area in una decina di minuti i pompieri muniti di due mezzi di soccorso si sono accertati che non vi fosse alcuna persona ferita. Poi si sono dedicati con successo allo spegnimento delle fiamme che hanno completamente distrutto il mezzo della ditta di servizi ecologici di Dueville. Le cause dell’incendio sono al vaglio del personale della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.