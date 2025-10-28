Crisi Valbruna: il governo valuta il Golden Power. Interrogazione M5S a Roma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Cresce la preoccupazione sulle sorti della Acciaierie Valbruna a seguito del bando che la Provincia di Bolzano ha messo in gara il terreno sul quale ha sede una filiale dell’azienda e per il 4 novembre è fissato un tavolo a palazzo Piancentini Roma.

Dopo la mobilitazione a Bolzano e le agitazioni nella sede di Vicenza, una interrogazione parlamentare è stata presentata dal Movimento 5 Stelle mentre il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato di valutare l’esercizio del Golden Power, cioè il potere speciale che lo Stato ha per proteggere aziende, asset e operazioni ritenute importanti per l’interesse nazionale.

L’interrogazione parlamentare del M5S

La preoccupazione per il destino delle acciaierie Valbruna, azienda leader nella produzione di acciai speciali e nella lavorazione di acciai da costruzione inossidabili e leghe metalliche, ha fatto scendere in campo il Movimento 5 Stelle. Enrico Cappelletti, deputato pentastellato, ha depositato un’interrogazione parlamentare urgente rivolta al Ministro dello Sviluppo Economico, chiedendo un intervento immediato per scongiurare la potenziale chiusura degli stabilimenti di Bolzano e Vicenza, a seguito della controversa decisione della Provincia di Bolzano di mettere a bando l’area degli impianti di Bolzano.

L’allarme sul Bando Provinciale

“La decisione della Provincia di Bolzano, promossa da un assessore di Fratelli d’Italia, mette a repentaglio l’attività dell’azienda, che gode di buona salute e opera in un settore strategico – spiega Cappelletti – La critica principale riguarda l’assenza, nel bando di concessione dell’area, di significativi meccanismi premiali per la tutela dell’occupazione. Siamo molto preoccupati per il destino delle acciaierie Valbruna. Il sospetto è che questa decisione, più che rispondere a un’esigenza europea, sia finalizzata alla realizzazione di una speculazione edilizia in quell’area. È inaccettabile che si metta a rischio un’eccellenza industriale per una scriteriata gestione dell’attività amministrativa”.

Le ripercussioni su Vicenza

“A causa della profonda integrazione tra gli impianti di Bolzano e la sede di Vicenza, le ripercussioni della crisi potrebbero estendersi, portando al rischio di licenziamento di oltre 2.000 lavoratori complessivi”, sottolinea Cappelletti. L’interrogazione parlamentare mira a chiedere al Ministro dello Sviluppo Economico di intervenire per scongiurare la chiusura di un’azienda chiave per il Paese e di chiedere il ritiro o la riscrittura del bando di gara introducendo clausole di piena tutela dei posti di lavoro.

Enrico Cappelletti ha aggiunto: “Siamo sorpresi del fatto che, con tutte le crisi aziendali che ci troviamo ad affrontare per il costo dell’energia, i dazi o le delocalizzazioni, dobbiamo affrontare anche crisi conseguenti ad una gestione amministrativa superficiale, all’apparenza più attenta alle sirene della speculazione che alla tutela dell’occupazione”.

